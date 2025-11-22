CNE acredita a congresistas de Estados Unidos como observadores para las Elecciones

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad la acreditación de una delegación integrada por nueve congresistas de Estados Unidos, quienes participarán como observadores electorales durante los comicios generales del 30 de noviembre de 2025.

La decisión fue tomada en la sesión ordinaria correspondiente al Acta Número 54-2025, en la que se dio por recibida la solicitud presentada por el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

¿Quiénes integran la delegación estadounidense?

Los congresistas acreditados como parte de la Misión de Observación Electoral de la Embajada de Estados Unidos son:

No. Nombre Partido / Estado

1 Rick Crawford R–Arkansas

2 Jim Himes D–Connecticut

3 French Hill R–Arkansas

4 Bryan Steil R–Wisconsin

5 María Elvira Salazar R–Florida

6 Ronny Jackson R–Texas

7 Ben Cline R–Virginia

8 Claudia Tenney R–Nueva York

9 Jimmy Panetta D–California

El CNE determinó:

a) Autorizar la acreditación oficial de los congresistas estadounidenses.

b) Instruir a la Coordinación del Proyecto Credenciales para que realice el proceso de identificación y acreditación el mismo 30 de noviembre.

c) Solicitar seguimiento permanente por parte del Proyecto de Observación Electoral.

El documento fue firmado por la Secretaria General del CNE, Abg. Telma Cristina Martínez, quien certificó el acuerdo y ordenó distribuir copia del mismo a las áreas correspondientes, incluyendo la Dirección Administrativa y Financiera, Proyecto Observación Electoral y Proyecto Credenciales.