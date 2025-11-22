domingo, noviembre 23, 2025
Nueve congresistas de EEUU observarán las elecciones en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad la acreditación de una delegación de observadores internacionales de los Estados Unidos que acompañará las elecciones generales. La resolución fue confirmada tras emitirse el tercer voto del pleno, informó la institución.

La misión está conformada por nueve miembros en funciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Dentro del grupo se encuentran dos legisladores del Partido Demócrata y siete del Partido Republicano, quienes llegarán al país como parte del acompañamiento internacional para fortalecer la transparencia del proceso.

Entre los demócratas se encuentra Jim Himes, representante por el 4.º distrito de Connecticut. Himes tiene formación en negocios y finanzas, trabajó en Goldman Sachs y fue director ejecutivo de un fondo de inversión antes de postularse al Congreso.

Ellos son los congresistas de EE UU que observarán el proceso electoral en Honduras

Congresistas de EE UU que observarán elecciones en Honduras

Nació en Lima, Perú, y habla español con fluidez. Es considerado un demócrata moderado y actualmente es miembro de alto rango del Comité de Inteligencia de la Cámara.

Sus prioridades legislativas incluyen temas de seguridad nacional, una reforma migratoria integral y políticas económicas.

Durante su servicio activo fue desplegado en Afganistán, donde recibió la Estrella de Bronce por desempeño meritorio en zona de combate. Entre sus áreas de trabajo legislativo destacan los temas de veteranos, la seguridad alimentaria y la protección ambiental. Es conocido por impulsar iniciativas bipartidistas.

Consejeras respaldan misión de congresistas, mientras Ochoa frena la aprobación al aún no dar su voto

Los siete representantes del Partido Republicano integran la mayoría de la delegación. Bryan Steil, del 1.º distrito de Wisconsin, mantiene posturas conservadoras centradas en economía, manufactura y seguridad pública. María Elvira Salazar, representante por el 27.º distrito de Florida, destaca por sus posiciones firmes en política exterior, migración y libertad económica.

Claudia Tenney, representante por Nueva York, es reconocida por sus propuestas relacionadas con control fronterizo, seguridad nacional y temas fiscales.A ellos se suma Ben Cline, representante por el 6.º distrito de Virginia, quien impulsa iniciativas en gasto público, educación y derecho a portar armas. También integra el grupo French Hill, representante por el 2.º distrito de Arkansas, con un enfoque en políticas financieras, agricultura y control presupuestario. Rick Crawford, del 1.º distrito de Arkansas, trabaja en áreas de agricultura, transporte y seguridad fronteriza.

El último integrante es Ronny Jackson, representante por el 13.º distrito de Texas. Jackson es médico y sirvió como médico de la Casa Blanca durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump.

Sus prioridades legislativas están orientadas a la atención médica para veteranos, la seguridad fronteriza y políticas relacionadas con energía y agricultura.

