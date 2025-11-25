Honduras llega al 2025 ya suman otros  cinco nuevos crímenes y una alarmante cifra anual de feminicidios

24 noviembre 2025 – 1:15 PM

La violencia contra las mujeres volvió a estremecer al país este fin de semana. Cinco hondureñas fueron asesinadas de forma violenta entre el viernes y el domingo, según confirmó la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas. Con estos casos, Honduras suma al menos 238 feminicidios en lo que va de 2025, una cifra que evidencia la persistencia y gravedad de la crisis.

Ayestas advirtió que estos datos revelan la profunda cultura machista que prevalece en la sociedad hondureña. Recalcó que únicamente una educación que transforme patrones desde la niñez podrá frenar la violencia estructural que afecta a miles de mujeres. “Más del 90 % de los feminicidios quedan en impunidad”, recordó, al denunciar que la investigación deficiente convierte al Estado en un agresor indirecto al no garantizar justicia para las víctimas.

Las cifras llegan en vísperas del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, una fecha que en Honduras se recibe con preocupación y dolor ante el incremento de ataques letales.

Ayestas también subrayó que la violencia de género continúa siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas del mundo. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, casi una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, y cada diez minutos una mujer o niña es asesinada por su pareja o un familiar.

En el marco de un año electoral y bajo un clima de alta tensión social, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos urgen al Estado a reforzar políticas de prevención, protección y justicia para las mujeres. La muerte de cinco hondureñas más este fin de semana vuelve a encender las alarmas y a evidenciar una crisis que no da tregua.