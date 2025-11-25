Chano Rivera se integra al proyecto liberal de Salvador Nasralla

A una semana de las elecciones generales en Honduras, el aspirante presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Mario “Chano” Rivera, anunció su renuncia a la candidatura y su respaldo total a Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. La decisión fue oficializada durante el cierre de campaña de Nasralla en San Pedro Sula.

Rivera afirmó que su determinación busca “unir fuerzas en un momento decisivo para el país”, destacando que su apoyo no persigue intereses personales. “Hoy, con Dios como testigo, el pueblo como protagonista y la historia como juez, depongo mi candidatura para apoyar a Salvador Nasralla. No busco un cargo; solo quiero que Honduras viva mejor, y lo hará con Nasralla en la Presidencia”, expresó.

Nasralla agradeció públicamente la adhesión, calificándola como un impulso clave de cara a los comicios del próximo 30 de noviembre, en los que más de seis millones de ciudadanos están habilitados para votar. El presidenciable liberal reiteró que esta suma fortalece su alternativa frente a los demás contendientes.

La disputa electoral se perfila entre los principales aspirantes: Salvador Nasralla, Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Nasry Asfura del Partido Nacional, fuerza opositora al gobierno actual.

Con el cierre oficial de actividades proselitistas, los candidatos realizaron este domingo sus últimos llamados al voto antes del periodo de silencio electoral, que dará a la población cinco días para reflexionar sobre su decisión en las urnas.