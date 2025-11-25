Nasralla se solidariza con familias de víctimas del trágico accidente en Santa Bárbara

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, acudió este lunes a la aldea Loma Larga, en San José de Colinas, Santa Bárbara, para acompañar a los familiares de seis de las nueve personas fallecidas en el accidente ocurrido el domingo 23 de noviembre. El presidenciable llegó junto a su esposa Iroska Elvir y dirigentes de su institución política para solidarizarse con los dolientes en medio del profundo pesar que ha sacudido a la comunidad.

De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas eran habitantes de la zona que regresaban en un camión tras haber asistido a un mitin político en el casco urbano de la localidad. Durante una caravana en la que participaban simpatizantes del Partido Liberal y del Partido Nacional, el vehículo perdió el control en una curva y volcó violentamente, arrollando a varios motociclistas antes de detenerse.

Nasralla aseguró que al conocer la noticia decidió suspender su agenda para trasladarse al lugar del velorio. “La vida de las personas está por encima de cualquier color político”, expresó, al tiempo que reiteró que su presencia obedecía a un deber moral, no partidario. Añadió que llegó acompañado de líderes como Estuardo Enamorado y Alex Gómez, candidato a alcalde, quienes, según dijo, trabajan en iniciativas orientadas al desarrollo de las comunidades.

El presidenciable señaló además que la tragedia ocurrió en un contexto de acercamientos políticos locales. “Estas personas iban en una unión porque se ha conversado sobre una alianza aquí entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Yo busco la unión de toda la gente del país. Lo importante es el desarrollo comunitario”, apuntó.

Nasralla también llamó a la población a priorizar el bienestar colectivo por encima del clima electoral. “Las elecciones pasan a un segundo plano, hoy es un día de mucho dolor”, dijo, manifestando que la solidaridad y el acompañamiento a las familias deben estar por encima de cualquier interés político.

Mientras tanto, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) continúa realizando las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro y establecer posibles responsabilidades penales. La Policía Nacional confirmó que los equipos técnicos analizan videos del momento del accidente, grabados por los asistentes, con el objetivo de reconstruir la secuencia exacta de los hechos y conocer qué provocó la pérdida de control del automotor.

La comunidad de Loma Larga permanece consternada, mientras las familias se preparan para despedir a sus seres queridos en medio de mensajes de solidaridad y llamados a evitar que tragedias como esta se repitan.