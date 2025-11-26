COHEP propone descanso laboral para promover participación electoral

TEGUCIGALPA, Honduras — 25 de noviembre de 2025

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) exhortó este martes a las compañías afiliadas a otorgar asueto con goce de sueldo el lunes 1 de diciembre, con el objetivo de facilitar que los trabajadores completen sus responsabilidades cívicas tras las elecciones generales del 30 de noviembre.

La recomendación surge de un acuerdo tomado en la asamblea de presidentes del organismo realizada el pasado 19 de noviembre, donde se consideró que muchos empleados deben desplazarse largas distancias para ejercer el sufragio o cumplir funciones como miembros de las Juntas Receptoras de Votos u observadores electorales. Por ello, el permiso deberá ser justificado por quienes hagan uso del mismo.

A través de un comunicado, el Cohep reiteró su compromiso con la democracia, subrayando la importancia de que cada hondureño pueda acudir a las urnas en un ambiente de libertad y responsabilidad. Asimismo, señaló que la participación ciudadana es un pilar fundamental para fortalecer las instituciones del país.

El gremio empresarial pidió al sector privado, a las autoridades estatales y a la ciudadanía en general a sumar esfuerzos para asegurar un proceso electoral pacífico, organizado y transparente que contribuya a la estabilidad democrática de Honduras.