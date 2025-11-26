Diplomático argentino critica representación hondureña ante la OEA y cuestiona presencia de Marlon Ochoa

Marlon Ochoa: “Es tristemente famoso por festejar ante un ataque vandálico a una embajada»

Washington, EE. UU.— El embajador de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Bernardo Cherniak, manifestó su inconformidad por la participación del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente realizada este martes.

Cherniak señaló que, a su criterio, la delegación hondureña debió estar encabezada por autoridades de mayor jerarquía institucional, como la presidenta del CNE, Ana Paola Hall; el titular del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia; o incluso el jefe de la misión de observación electoral de la OEA presente en Honduras.

El diplomático argentino fue enfático al recordar el antecedente que —según dijo— resta credibilidad a Ochoa: la fotografía tomada años atrás donde aparece celebrando frente a la quema de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Para Cherniak, este hecho lo descalifica para representar una postura independiente en un debate hemisférico sobre transparencia electoral.

“Lamento que no se haya convocado al jefe de la misión electoral que está en el terreno. Sería muy relevante escuchar su actualización”, expresó antes de reiterar que hubiera sido “más apropiado” contar con los presidentes del CNE y el TJE para ofrecer una visión institucional del proceso hondureño.

El embajador agregó que resulta contradictorio recibir en un espacio diplomático de la OEA a alguien que, según afirmó, participó o celebró un acto vandálico contra la sede de un país miembro. “Imagínense por un minuto que alguien involucrado en un ataque a una embajada sea quien hable en esta casa de la democracia sobre elecciones limpias”, reprochó.

Las declaraciones de Cherniak generaron atención dentro del organismo y reavivaron el debate sobre la idoneidad de las figuras que representan a Honduras en instancias internacionales a pocos días de las elecciones generales.