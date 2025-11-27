viernes, noviembre 28, 2025
PLH refuerza su respaldo a Salvador Nasralla a dos días de las elecciones

27 de noviembre de 2025

A tan solo 48 horas de las Elecciones Generales, el Partido Liberal de Honduras (PLH) reiteró públicamente su apoyo a su candidato presidencial, Salvador Nasralla, resaltándolo como la alternativa más adecuada para encaminar al país hacia un gobierno honesto, próspero y justo.

La dirigencia liberal subrayó que Honduras atraviesa un momento decisivo y que la ciudadanía necesita un liderazgo con capacidad de unir, transformar y recuperar la confianza en las instituciones. En ese sentido, aseguró que Nasralla representa la ruta hacia la transparencia y la renovación política.

El PLH hizo un llamado a toda su militancia, simpatizantes y a la población que anhela un cambio a acudir a las urnas este 30 de noviembre para respaldar la propuesta que encabeza Nasralla.

Asimismo, recordó que el futuro del país depende del compromiso de los hondureños e instó a votar por la integridad, el progreso y una Honduras más justa.

