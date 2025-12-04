Asfura toma ligera delantera mientras Honduras aguarda un desenlace histórico

4 de diciembre de 2025 – 4:08 AM

Honduras amanece nuevamente entre la expectación y la incertidumbre electoral. En un nuevo corte divulgado esta madrugada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que Nasry Juan Asfura Zablah, candidato del Partido Nacional, mantiene una estrecha ventaja sobre Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal, en una de las contiendas presidenciales más cerradas que recuerde el país.

Con el 99.8% de las actas procesadas, las cifras oficiales ubican a Asfura con 1,081,965 votos, equivalentes al 40.05%, mientras que Nasralla suma 1,073,931 sufragios, alcanzando el 39.75%. La diferencia —apenas 8,034 votos— mantiene al país en vilo, en un escenario donde unas tres mil actas pendientes podrían inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos contendientes.

Un escrutinio que avanza entre cautela y tensiones

El CNE informó que continúa el proceso de validación y escrutinio especial de actas inconsistentes, un procedimiento que suele prolongarse en elecciones con márgenes tan estrechos. Las autoridades electorales hicieron un llamado a la calma y exhortaron a los partidos políticos a respetar los tiempos institucionales mientras concluye el último tramo del conteo.

Voceros del organismo recordaron que el escrutinio especial es determinante en comicios reñidos, por lo que cualquier proyección prematura podría generar tensiones innecesarias. “La transparencia y la prudencia son fundamentales en esta etapa”, señaló una fuente del ente colegiado.

Un duelo que revive viejos pulsos políticos

La disputa entre Asfura y Nasralla vuelve a enfrentar a dos de los personajes más influyentes de la política reciente. Asfura, buscando llevar nuevamente al Partido Nacional a la jefatura del Ejecutivo, apuesta por un discurso de estabilidad y continuidad. Nasralla, por su parte, intenta reimpulsar su proyecto reformista desde la palestra liberal, luego de varias contiendas en las que ha sido protagonista central.

Esta competencia, marcada por discursos contrastados y una ciudadanía altamente polarizada, definirá el rumbo político, económico y social del país en los próximos años. Analistas consideran que el eventual ganador heredará un Honduras con desafíos apremiantes: seguridad, empleo, lucha contra la corrupción y reconstrucción institucional.

Expectativa por el anuncio final

Aunque el CNE no ha anunciado una hora exacta para la publicación del resultado definitivo, se espera que las próximas actualizaciones despejen el panorama. En ambos bandos hay cautela: mientras los nacionalistas hablan de una “victoria responsable”, los liberales recuerdan que un margen tan reducido mantiene abierta la posibilidad de un giro en el último momento.

A medida que se cierra el conteo, la nación observa con atención lo que podría convertirse en uno de los finales electorales más ajustados de la era democrática hondureña. El desenlace no solo determinará al próximo presidente, sino también el tono político con el que iniciará el período 2026-2030.