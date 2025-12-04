Ola de inquietud política tras inesperado repunte de Asfura en el escrutinio nocturno

04 de diciembre de 2025 – Tegucigalpa, Honduras

La jornada electoral volvió a tornarse tensa en la madrugada de este jueves, cuando un sorpresivo cambio en los resultados preliminares devolvió a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, al primer lugar de la contienda presidencial, desatando una fuerte oleada de reacciones en redes y entre figuras políticas de oposición.

El giro inesperado ocurrió alrededor de la 1:15 de la mañana del 4 de diciembre, cuando el tablero del Consejo Nacional Electoral (CNE) mostró que Asfura alcanzaba 1,075,871 votos, superando a Salvador Nasralla, quien registraba 1,070,876. El cambio no solo revirtió la tendencia del día anterior, sino que encendió un nuevo clima de incertidumbre sobre el lento avance del escrutinio.

Una contienda marcada por cambios continuos

El proceso ha sido especialmente dinámico desde el cierre de las urnas el domingo 30 de noviembre. Durante esa primera noche, Asfura mantenía la ventaja y parecía consolidarse; sin embargo, el panorama cambió el martes 2 de diciembre. A las 2:00 de la tarde, Salvador Nasralla dio su primera remontada significativa al colocarse en la cima con 765,200 votos, superando por apenas 149 a su contrincante nacionalista.

El avance del conteo favoreció a Nasralla durante casi todo el miércoles. A las 12:27 de la madrugada superó el millón de votos, consolidando una diferencia que llegó a ampliarse durante el día. No obstante, el escenario se revirtió nuevamente pocas horas después, generando un ambiente de sorpresa y preocupación en sus simpatizantes y correligionarios.

Oposición reacciona con alarma y dudas

Las reacciones no tardaron en llegar, especialmente desde el Partido Liberal, que acompaña la candidatura presidencial de Nasralla. Uno de los primeros en pronunciarse fue Rashid Mejía, candidato a diputado por Francisco Morazán, quien cuestionó el brusco repunte del Partido Nacional.

“Insinuaron que estábamos haciendo fraude, y ahora que en 45 minutos nos alcanzan y nos rebasan, queda desmontada esa narrativa. Solo están ingresando ahora donde ganan, aún le queda a Salvita 432 actas sin contar de Cortés, que representan más de 34 mil votos”, escribió Mejía en su cuenta de X, haciendo referencia a los departamentos donde el candidato de la oposición mantiene mayor fortaleza electoral.

El diputado Carlos Umaña, también liberal, lanzó un mensaje más contundente, advirtiendo sobre un eventual retorno del nacionalismo al poder.

“Atención liberales, las fuerzas corruptas pretenden regresarnos al periodo nuevamente de más corrupción, migración forzada, muerte y destrucción del país… Hoy más que nunca debemos estar vigilantes. Estos quieren que regresemos AL VÓMITO!!!!”, afirmó en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Un escrutinio lento y cuestionado

Las críticas también se han centrado en el ritmo del escrutinio. El propio Salvador Nasralla manifestó horas antes que los procesos en Honduras “son bastante lentos”, atribuyendo el ambiente de incertidumbre a los extensos tiempos de procesamiento de actas.

Mientras tanto, actores políticos continúan presionando al CNE para brindar un reporte más ágil y transparente que permita disipar las dudas generadas por los abruptos cambios en la tendencia.

Expectativa creciente por las actas pendientes

De acuerdo con Mejía, aún faltan por ingresar 432 actas correspondientes al departamento de Cortés, un bastión clave para Nasralla, y cuyo contenido podría modificar nuevamente el panorama electoral. Esas actas representarían más de 34 mil votos potenciales, una cifra suficiente para provocar un nuevo giro en la contienda.

En este contexto, Honduras amanece nuevamente bajo un ambiente político cargado de tensión, especulación y un escrutinio que, lejos de resolverse, parece extender la incertidumbre. Mientras avance el conteo, la ciudadanía sigue pendiente de cada actualización del CNE, con la expectativa de que las actas restantes definan una de las elecciones más reñidas y polémicas de los últimos años.