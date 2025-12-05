“Jorge Cálix llama a la serenidad y respalda la apertura total del escrutinio especial”

Tegucigalpa, Honduras – 05 de diciembre de 2025. En medio de la creciente incertidumbre por el estrecho margen en los resultados preliminares de las elecciones generales, el diputado liberal Jorge Cálix hizo este viernes un llamado a la calma y a mantener la confianza en el proceso electoral. Su mensaje llega en un momento de alta tensión política, marcado por denuncias, cuestionamientos y la preocupación de miles de ciudadanos que siguen minuto a minuto el conteo oficial.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, Cálix resaltó la importancia de que el escrutinio especial, anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sea transmitido en vivo para todo el país. Según el legislador, la decisión de televisar íntegramente esta fase del conteo no solo aporta transparencia, sino que también fortalece la credibilidad institucional y envía un mensaje claro de respeto a la voluntad popular.

“El margen es estrecho, de manera que debemos mantener la calma y esperar que se concluya el escrutinio y la revisión de las actas con inconsistencias”, expresó. El parlamentario aseguró que la presencia pública de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López durante la comparecencia del CNE demuestra un esfuerzo por garantizar serenidad en medio de una contienda reñida que mantiene dividido al país.

Cálix alentó a la población a seguir por televisión cada etapa del escrutinio especial, con el fin de que todos los ciudadanos puedan constatar de primera mano la forma en que se revisan las actas y se resuelven las dudas surgidas durante el proceso. “Estoy seguro de que, al final de todo, ganará Honduras”, enfatizó.

Mientras tanto, la comunidad internacional también sigue de cerca la situación. Estados Unidos reiteró este viernes que mantiene su atención sobre el proceso hondureño e instó al CNE a garantizar la mayor transparencia posible, reflejando la importancia geopolítica del momento electoral.

En paralelo, las tensiones políticas aumentan. Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, mantiene una ventaja de más de 20,000 votos sobre el aspirante liberal Salvador Nasralla, según los últimos datos divulgados por el CNE. Esta diferencia se invirtió respecto al miércoles, cuando Nasralla lideraba con un margen similar. Sin embargo, durante la madrugada del jueves ocurrió un apagón en el sistema de transmisión de resultados que generó desconfianza en varios sectores.

Nasralla, desde sus redes sociales, denunció que un “algoritmo” habría alterado la asignación de votos, solicitando una investigación a la empresa responsable del portal de resultados preliminares. Sus declaraciones alimentaron el debate público y sumaron presión sobre el CNE, que enfrenta cuestionamientos tanto por la caída del sistema como por la demora en la entrega del resultado final.

Por su parte, la consejera Cossette López continúa en el centro de la polémica tras sus recientes intercambios con el funcionario Marlon Ochoa, afirmando que este deberá responder “por los delitos que comete contra mí”. Sus declaraciones, difundidas ampliamente en redes sociales, añadieron un nuevo elemento de tensión a un ambiente ya polarizado.

Con la nación a la expectativa, cada minuto cobra relevancia y cada declaración pública impacta en el ánimo ciudadano. El escrutinio especial, ahora abierto al escrutinio público, podría ser determinante para disipar dudas o abrir nuevos capítulos en una de las elecciones más reñidas y controversiales de los últimos años.

Por ahora, Jorge Cálix insiste en que el país debe mantener la calma y confiar en que el proceso concluya conforme a la ley. Su mensaje busca convertirse en un llamado a la serenidad en medio de un panorama donde la prudencia se vuelve un recurso imprescindible para preservar la paz social.