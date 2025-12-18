Marathón busca sellar su boleto a la final ante el Platense

San Pedro Sula, Honduras.

El choque entre Marathón y Platense se perfila como uno de los más determinantes del cierre del torneo

Este jueves promete emociones fuertes en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, donde Marathón y Platense se enfrentarán por la jornada 3 de las triangulares del Grupo B del torneo Apertura 2025. El compromiso aparece como decisivo para ambos clubes, especialmente para los verdolagas, que llegan como líderes de su grupo y con la oportunidad de dar un paso firme rumbo a la gran final.

El conjunto dirigido por Pablo Lavallén atraviesa un momento clave en la competencia. Tras una sólida presentación en la fecha anterior, Marathón se ubica en la cima del Grupo B con tres puntos, producto de su contundente victoria 3-0 ante Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé. Un nuevo triunfo le permitiría consolidar su dominio en la triangular y acercarse de manera definitiva a la disputa por el título.

Sin embargo, enfrente tendrá a un Platense combativo, que pese a su reciente regreso a la Primera División, ha demostrado carácter y ambición. El equipo porteño viene de un empate 1-1 frente al Olancho FC en Puerto Cortés, resultado que le permitió mantenerse con vida en la lucha por la clasificación. Para los escualos, sumar en San Pedro Sula es una obligación si desean conservar opciones reales de avanzar.

La tabla del Grupo B mantiene la tensión al máximo. Marathón lidera con tres unidades, seguido de Platense con un punto, mientras que Olancho FC cierra sin sumar tras dos presentaciones. La situación de los Potros ha sido particularmente compleja, luego de que el club manifestara su inconformidad con el torneo y amenazara con no disputar los encuentros restantes del Apertura 2025.

El duelo entre el Monstruo Verde y el Tiburón revive una rivalidad reciente. Ambos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 8 de noviembre, también en San Pedro Sula, cuando Marathón se impuso por la mínima en la jornada 19 de la segunda vuelta. Además, en la primera ronda del campeonato igualaron 1-1 en el Estadio Morazán, resultado que dejó claro el equilibrio entre ambas escuadras.

En el apartado individual, el encuentro también promete espectáculo. Marathón cuenta con una de las ofensivas más letales del torneo, encabezada por Messiniti, quien suma 15 goles y es el tercer máximo anotador del campeonato, además de Alexy Vega, cuarto en la tabla con 10 tantos. Por el lado del Platense, el gran referente es Erick “Yio” Puerto, delantero revelación del Apertura, que acumula 16 anotaciones, quedando a solo una del líder goleador Rodrigo De Olivera, del Olancho FC.

La mesa está servida en el Olímpico: Marathón quiere confirmar su favoritismo, mientras que Platense apuesta por dar el golpe y mantener viva la ilusión de llegar a la gran final del fútbol hondureño.