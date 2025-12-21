Masacre en celebración comunitaria enluta a Sulaco, Yoro

Tres personas muertas y cinco heridas dejó un ataque armado registrado durante una fiesta en una aldea del municipio

Un nuevo hecho de violencia sacudió la tranquilidad del municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro, luego de que un ataque armado interrumpiera de forma sangrienta una celebración social en la aldea La Vega, dejando como saldo preliminar tres personas fallecidas y al menos cinco más heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como Emerson Pavón, Gabriela Trejo y Daniel Eduardo Ulloa, todos originarios de la comunidad de San Antonio, en el mismo municipio. La noticia de sus muertes ha generado consternación y luto entre los pobladores, quienes aseguran que se trataba de personas conocidas en la zona.

De acuerdo con versiones preliminares brindadas por testigos, el ataque ocurrió mientras decenas de personas participaban en una actividad festiva. De manera repentina, un grupo de hombres fuertemente armados llegó al lugar y abrió fuego de forma indiscriminada contra los asistentes, provocando escenas de pánico, gritos y una estampida de personas que buscaban ponerse a salvo.

“Todo fue cuestión de segundos, se escucharon muchos disparos y la gente comenzó a correr”, relató uno de los vecinos, quien por temor a represalias prefirió no ser identificado. El ataque dejó cuerpos tendidos en el suelo y varios heridos que clamaban por ayuda en medio del caos.

Tras recibir la alerta, elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto a otras unidades policiales, se desplazaron hasta la aldea La Vega para acordonar la escena del crimen, iniciar el levantamiento de indicios y recabar testimonios que permitan esclarecer lo sucedido. La zona permaneció resguardada mientras los equipos forenses realizaban las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el ataque, ni han establecido de forma oficial los posibles móviles del crimen. Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta ninguna línea, según informaron fuentes policiales.

Las cinco personas que resultaron heridas fueron trasladadas de emergencia a distintos centros asistenciales de la zona, donde reciben atención médica. No obstante, las autoridades de salud no han brindado detalles sobre su estado de salud, manteniendo reserva sobre su evolución.

Este hecho violento se suma a una serie de incidentes armados que en los últimos meses han afectado a varias comunidades del departamento de Yoro, especialmente en zonas rurales, donde los pobladores denuncian la presencia de grupos armados y la limitada capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Ante esta situación, líderes comunitarios y habitantes de Sulaco han reiterado su llamado a las autoridades para que refuercen la presencia policial y militar, y se implementen medidas efectivas que garanticen la seguridad ciudadana y eviten que hechos como este se repitan.

Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la población que tenga información que pueda contribuir al esclarecimiento del ataque, para que la proporcione de manera confidencial a los cuerpos de investigación, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Mientras tanto, Sulaco llora a tres de sus habitantes y se mantiene en alerta, en medio del temor y la incertidumbre que deja otro episodio de violencia que enluta al norte del país.