Olimpia define precios y logística para choque clave ante Real España en el Nacional

Tegucigalpa, Honduras 23 de diciembre de 2025

El Club Olimpia Deportivo anunció de manera oficial los precios y detalles de la boletería para el esperado enfrentamiento ante el Real España, correspondiente a la jornada 6 de la Triangular A del Torneo Apertura 2025, un compromiso que podría resultar determinante en la lucha por el boleto a la gran final, donde ya espera el Marathón.

Con la mira puesta en un nuevo título y apelando al respaldo masivo de su afición, la directiva del conjunto albo dio a conocer con anticipación los costos de ingreso al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, escenario que se prepara para albergar uno de los duelos más atractivos del cierre de la liguilla.

A través de sus canales oficiales, Olimpia informó que la boletería ya está disponible en la plataforma digital Dilo Honduras, estableciendo los siguientes precios:

Sol: L. 150

Sombra: L. 300

Silla: L. 600

Sectores habilitados y disposiciones especiales

La institución blanca también confirmó la distribución de los sectores del estadio para garantizar el orden y la seguridad del espectáculo. Según el comunicado oficial, el sector Sol Norte Anexo no será habilitado, mientras que Sombra Norte estará destinado exclusivamente para la afición visitante del Real España.

Además, se anunció una medida pensada para las familias: los niños menores de 12 años ingresarán gratis al sector Sol, siempre y cuando estén acompañados por un adulto con boleto en mano, una iniciativa que busca fomentar la asistencia familiar y el ambiente festivo en las gradas.

Un partido condicionado por otro resultado

La relevancia del duelo entre Olimpia y Real España estará directamente ligada a lo que ocurra esta misma noche en el choque entre Real España y Motagua. Si el conjunto aurinegro no logra vencer a los capitalinos, el compromiso ante los albos perdería peso competitivo y podría convertirse en un partido de mero trámite.

Sin embargo, si Real España mantiene vivas sus aspiraciones con un triunfo previo, el encuentro ante Olimpia se transformará en una auténtica final anticipada, con ambos equipos obligados a buscar el resultado que los acerque al ansiado pase a la final, donde Marathón ya aguarda tras asegurar su clasificación.