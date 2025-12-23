domingo, abril 5, 2026
type here...
HondurasSucesos
Updated:

Vehículo atropella a persona que cruzaba bulevar de Tegucigalpa (Video)

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
260
0
Leer más...
Redacción Gerencial
Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn

Vehículo atropella a persona que cruzaba bulevar de Tegucigalpa (Video)

Vehículo atropella a persona que cruzaba bulevar de Tegucigalpa

Las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 captaron el momento en que un vehículo atropella brutalmente a una persona que cruzaba el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Se puede observar en las imágenes que este accidente de tránsito ocurrió a la altura de la colonia 21 de Febrero, metros después del puente peatonal que está ubicado en la zona.

Esta persona camina tranquilamente mientras cruza el bulevar, sin embargo, el vehículo se transporta a una velocidad considerable y atropella a la víctima, que sale volando a una distancia de al menos unos cuatro metros.

 

De forma inmediata se coordinó la asistencia con la Unidad de Respuesta en Emergencias Médicas (UREM), con paramédicos de la Cruz Roja Hondureña y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

 

Artículo anterior
El Partido Liberal rechazó la tesis de repetir las elecciones
Artículo siguiente
Olimpia define precios y logística para choque clave ante Real España en el Nacional
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Honduras
Animal PoliticoRedacción Gerencial -

Maribel Espinoza sostiene que hay bases para juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán.

La abogada y exdiputada Maribel Espinoza afirmó que existen fundamentos sólidos para promover un juicio político contra funcionarios vinculados...
- Advertisement -spot_img

Más Noticias

- Advertisement -spot_img

Conectados

Recibe en tu correo

- Advertisement -spot_img

© El Periódico | Todos los Derechos Reservados