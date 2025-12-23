Vehículo atropella a persona que cruzaba bulevar de Tegucigalpa (Video)

Las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 captaron el momento en que un vehículo atropella brutalmente a una persona que cruzaba el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Se puede observar en las imágenes que este accidente de tránsito ocurrió a la altura de la colonia 21 de Febrero, metros después del puente peatonal que está ubicado en la zona.

Esta persona camina tranquilamente mientras cruza el bulevar, sin embargo, el vehículo se transporta a una velocidad considerable y atropella a la víctima, que sale volando a una distancia de al menos unos cuatro metros.

De forma inmediata se coordinó la asistencia con la Unidad de Respuesta en Emergencias Médicas (UREM), con paramédicos de la Cruz Roja Hondureña y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).