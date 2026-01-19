Cualquier pacto con libre podría acarrear consecuencias negativas en el electorado hondureño.

Tegucigalpa, Honduras — En medio de la inminente instalación de la nueva directiva del Congreso Nacional, el analista político Julio Larios lanzó una advertencia contundente a las fuerzas tradicionales de oposición: cualquier pacto con el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) podría acarrear consecuencias negativas en el electorado hondureño.

Según Larios, en el ambiente político post-electoral existe un mandato popular claro que exige unidad entre las principales fuerzas políticas que surgieron con mayor respaldo legislativo, en referencia al Partido Nacional y al Partido Liberal. El uso de la mayoría calificada que deben compartir estas bancadas, sostuvo el experto, debe dirigirse a fortalecer la institucionalidad democrática y no a construir alianzas que puedan confundirse con un respaldo a la gestión saliente de Libre.

“Cualquier partido que se sume a la posición de Libre o que negocie con ellos en las siguientes elecciones será castigado por esa acción de no haber respetado el mandato del pueblo”, expresó Larios en sus declaraciones a medios locales, subrayando que la percepción ciudadana es un factor determinante para los futuros comicios legislativos y municipales.

Escenario político tenso antes de la elección de directiva congresional

Este llamado de atención ocurre mientras los 128 diputados electos se preparan para instalar la junta directiva provisional este miércoles, según el cronograma legislativo, y quedar formalmente constituida la directiva titular en los días posteriores. El acuerdo para elegir a las autoridades legislativas del período 2026-2030 ha generado tensiones entre las fuerzas políticas, que aún negocian cómo distribuir los puestos clave.

La advertencia de Larios apunta en particular a las negociaciones con el partido oficialista saliente, que aunque perdió peso político tras los recientes comicios generales, aún mantiene influencia en algunos sectores y poses difíciles de ignorar políticamente. El analista señaló que algunas de las exigencias planteadas por Libre para otorgar su apoyo incluyen la permanencia de Johel Zelaya en la Fiscalía General y la protección de la actual conformación de la Corte Suprema de Justicia, temas que han sido objeto de debate entre los sectores políticos y sociales.

Reacciones en el Partido Nacional y el Partido Liberal

Hasta el momento, los líderes del Partido Nacional han sostenido reuniones orientadas a fortalecer el diálogo con el Partido Liberal, trasladando el mensaje de que la conformación de la directiva debe reflejar un compromiso con la democracia y la voluntad popular expresada en las urnas. Voceros de ambas agrupaciones han reafirmado que buscan evitar confrontaciones y priorizar acuerdos que respondan a las expectativas ciudadanas.

En contraste, las fuentes ligadas a Libre han mantenido una postura más crítica respecto al proceso político reciente, aunque en las últimas semanas han surgido voces internas que reconocen resultados y llaman a reflexionar sobre los próximos pasos a seguir. Este contexto complejo revela un Congreso Nacional que —más allá de las mayorías numéricas— enfrenta presiones internas y externas para definir un rumbo de gobernabilidad y cooperación legislativa.

Un mandato de prudencia para los partidos tradicionales

El análisis de Julio Larios subraya que, para los partidos tradicionales que aspiran a consolidar su presencia en el próximo ciclo de gestión, la percepción pública será clave. Según dijo, la ciudadanía hondureña ha expresado en las urnas un deseo de cambio tras años de polarización política, y cualquier movimiento que sea interpretado como una traición a esa voluntad podría traducirse en castigo en futuras elecciones.

La advertencia del analista llega justo en un momento crucial para la política hondureña: con la transición de poderes, las negociaciones para conformar el órgano legislativo y las tensiones internas que todavía persisten tras un ciclo electoral marcado por disputas políticas y controversias sobre resultados.