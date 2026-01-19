Partido Liberal se planta y condiciona alianzas a liderar el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras | 19 de enero de 2026

El Partido Liberal de Honduras elevó este lunes el tono en las negociaciones políticas de cara a la instalación del nuevo Congreso Nacional, al dejar claro que no está dispuesto a aceptar acuerdos secundarios ni concesiones menores y que su aspiración central es presidir el Poder Legislativo como condición para cualquier entendimiento político.

Así lo expresó el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH) y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien confirmó que su instituto político mantiene conversaciones con el Partido Nacional, pero bajo una postura firme: la presidencia del Congreso Nacional no es negociable.

Contreras aseguró que el Partido Liberal atraviesa un momento clave dentro del escenario político nacional, al contar con una bancada de 41 diputados electos, lo que —según dijo— los coloca en una posición estratégica que podría definir el rumbo de la gobernabilidad en los próximos años.

“El Partido Liberal está en una posición donde puede salir muy ganancioso, pero no se trata de ambiciones personales, sino de legitimar un verdadero cogobierno. La única forma de hacerlo con el Partido Nacional es que nos otorguen la presidencia del Congreso Nacional”, afirmó el dirigente liberal.

Rechazo frontal a acuerdos “decorativos”

El líder del liberalismo fue enfático al señalar que la comisión designada para dialogar con otras fuerzas políticas no acudió a buscar cargos secundarios ni espacios simbólicos dentro del aparato estatal.

“La comisión de diálogo no fue a buscar migajas, estemos claros. No queremos vicepresidencias, no queremos ministerios. Si es necesario, preferimos venirnos con las manos vacías, pero con la frente en alto”, subrayó Contreras.

En ese sentido, advirtió que cualquier acuerdo que implique ceder la presidencia del Congreso a cambio de cargos menores pondría en riesgo la cohesión interna del partido y abriría la puerta a una crisis política dentro de la bancada liberal.

Temor a una fractura interna

Contreras reconoció que uno de los principales riesgos que enfrenta el Partido Liberal es la posible fragmentación de su bancada si se percibe que la dirigencia cede ante presiones externas o intereses ajenos a su agenda política.

“Si se desgrana esta bancada de 41 diputados, entonces Mel Zelaya o Salvador Nasralla podrían decir que el Partido Liberal vendió a su candidato y terminó votando con el Partido Nacional. Eso sería una debacle histórica para el liberalismo”, advirtió.

Según el presidente del CCEPLH, la solidez del bloque liberal es clave para evitar que otras fuerzas políticas capitalicen cualquier señal de debilidad o división interna.

El factor Libre y un escenario alternativo

El dirigente liberal también planteó un escenario hipotético que, según explicó, pone al Partido Nacional contra la pared en las negociaciones. De acuerdo con Contreras, Libertad y Refundación (Libre) podría presentar una planilla completa para la directiva del Congreso y ceder sus 35 votos al Partido Liberal, lo que permitiría alcanzar la mayoría necesaria.

“En ese escenario, los liberales no podríamos votar en contra de esa planilla. Ahí es donde al Partido Nacional no le alcanzan los votos. Por eso estamos haciendo este acercamiento, para que sea el Partido Nacional el que logre el control del Congreso y no se abra la puerta a otras opciones”, señaló.

Diferencias ideológicas, no personales

Contreras minimizó las tensiones políticas actuales al señalar que las diferencias entre las principales fuerzas del país son fundamentalmente ideológicas, y no personales, aunque reconoció que el tiempo apremia.

Recordó que faltan apenas dos días para la instalación de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, lo que obliga a los partidos a acelerar los consensos y definir liderazgos antes de que se generen escenarios de mayor confrontación.

Nombres sobre la mesa

Finalmente, el titular del CCEPLH instó al Partido Nacional a realizar un “gran cabildeo” interno y externo para definir si están dispuestos a ceder la presidencia del Congreso a figuras liberales como el doctor Marlon Lara o Yury Sabas, antes de que surjan otras alternativas de consenso que podrían reconfigurar el tablero político.

“El tiempo se agota y las decisiones que se tomen en estas horas serán determinantes para la estabilidad política del país”, concluyó Contreras.

Con este posicionamiento, el Partido Liberal deja claro que su participación en el próximo período legislativo no será testimonial, sino decisiva, y que la presidencia del Congreso Nacional es la pieza clave en cualquier acuerdo político que se construya en las próximas horas.