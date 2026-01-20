Pleno del CNE aprueba sustitución y habilita a Jorge Cálix para el Congreso

Tegucigalpa, Honduras | 20 de enero de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió de manera unánime admitir la inscripción del diputado liberal Jorge Cálix como nuevo representante por el departamento de Olancho, tras la renuncia presentada por su correligionario Samuel García, quien dejó vacante el cargo de diputado propietario.

La decisión fue tomada luego de que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), a través de su representación legal, notificara formalmente al ente electoral sobre la sustitución conforme a lo establecido en la normativa vigente. El tema fue conocido y debatido en sesión de pleno del CNE, integrado por dos consejeros propietarios y un suplente, quienes avalaron el procedimiento sin objeciones.

Con esta resolución, Jorge Cálix queda oficialmente habilitado para incorporarse a la sesión preparatoria del Congreso Nacional, junto a los 127 diputados electos que conformarán el Legislativo para el período constitucional 2026-2030.

Tras conocerse la determinación del órgano electoral, Cálix expresó su satisfacción por el respaldo institucional y reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Partido Liberal dentro del Congreso. Asimismo, manifestó su confianza en que el liberalismo pueda jugar un papel determinante en la próxima legislatura, en un contexto marcado por negociaciones políticas y redefiniciones de fuerzas.

En declaraciones recientes, el parlamentario también se refirió al panorama político nacional, asegurando que confía en un eventual triunfo del excandidato presidencial Salvador Nasralla, a quien considera una figura clave en el reordenamiento de la oposición y en la búsqueda de consensos para el país.

Analistas políticos consideran que la incorporación de Cálix al Congreso podría tener un impacto relevante en la correlación de fuerzas dentro del Legislativo, especialmente en momentos en que las bancadas afinan estrategias para la elección de la nueva junta directiva y la definición de alianzas.

Con esta aprobación, el CNE ratifica su rol como garante del proceso democrático y de la legalidad en la conformación del Poder Legislativo, despejando cualquier incertidumbre sobre la representación liberal por el departamento de Olancho en el nuevo período parlamentario.