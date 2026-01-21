Colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), no logran detener antesala de instalación del nuevo Congreso Nacional

Tegucigalpa.– Pese a un ambiente de alta tensión política y a las acciones de protesta protagonizadas por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), la instalación del nuevo Congreso Nacional para el período 2026-2030 avanza conforme a lo establecido en la ley, bajo un fuerte resguardo militar y policial en el centro de la capital.

La primera sesión preparatoria del Legislativo está programada para este miércoles 21 de enero y deberá ser presidida por el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, tal como lo establece la Ley Orgánica del Congreso Nacional. En esta sesión se conformará la Junta Directiva Provisional, paso previo a la elección de la Junta Directiva en propiedad prevista para el 23 de enero.

Mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen el control de los alrededores del Congreso, aislando a grupos violentos de Libre, los partidos Nacional y Liberal intensificaron las negociaciones para alcanzar acuerdos que les permitan conformar la nueva directiva legislativa. Ambas bancadas suman 90 de los 128 diputados, lo que les garantiza mayoría simple para tomar decisiones clave.

La presidencia del Congreso se disputa entre el nacionalista Tomás Zambrano y el liberal Jorge Cálix, quien en las últimas horas se consolidó como el candidato oficial de su partido tras obtener el respaldo mayoritario de la bancada liberal y ser electo jefe de bancada. Aunque se han logrado consensos preliminares sobre una agenda legislativa común, persisten diferencias sobre quién debe encabezar el Poder Legislativo.

En paralelo, Libre, que cuenta con 35 diputados, sostuvo reuniones internas con el objetivo de coordinar su agenda para el nuevo período legislativo, mientras algunos de sus simpatizantes protagonizaban disturbios en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de no lograr romper el cerco de seguridad en el Congreso.

Analistas como Augusto Aguilar y Lester Ramírez coincidieron en que, pese al “griterío” y la crispación política, existen condiciones para que la sesión preparatoria se instale con normalidad y se cierre así un ciclo de cuatro años de crisis y confrontación en el Legislativo, marcado por la gestión de Luis Redondo.

Diversas voces consideran que la instalación del nuevo Congreso bajo parámetros de legalidad y consenso es clave para recuperar la gobernabilidad, impulsar reformas pendientes —especialmente en materia electoral— y devolver estabilidad política al país, tras un período señalado como uno de los más conflictivos en la historia reciente del Poder Legislativo hondureño.