Partido Liberal definió a Jorge Cálix para disputar la presidencia del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El Partido Liberal (PL) definió a Jorge Cálix como su candidato oficial para buscar la presidencia del Congreso Nacional en el nuevo período legislativo que inicia el próximo 25 de enero, tras una votación interna de los diputados electos de la bancada.

De acuerdo con fuentes liberales, Cálix obtuvo el respaldo mayoritario con 24 votos, superando a Yuri Sabas, que alcanzó 13, y a Marlon Lara, que sumó 4, consolidándose así como la figura que representará al partido en las negociaciones por la máxima autoridad del Legislativo. Además, Cálix asumirá el rol de jefe de bancada del PL.

La decisión se produce en medio de intensas conversaciones entre las distintas fuerzas políticas para conformar la junta directiva del Congreso Nacional para el período 2026-2030. Con esta designación, el Partido Liberal busca mostrar cohesión interna y avanzar en la construcción de alianzas que le permitan alcanzar los 65 votos necesarios para ganar la presidencia del Congreso.

Actualmente, la correlación de fuerzas en el Legislativo se perfila con 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 de Libertad y Refundación (Libre), dos del Pinu y uno de la Democracia Cristiana, escenario que anticipa una negociación política compleja en los próximos días.