Nuevo impulso legislativo de Cálix busca blindar a las Fuerzas Armadas y empujar juicio político a Ochoa

Tegucigalpa, Honduras — 23 de enero de 2026. El diputado y líder del Partido Liberal, Jorge Cálix, presentó este viernes ante sus colegas una ambiciosa agenda de reformas constitucionales y legales con miras al nuevo periodo del Congreso Nacional 2026-2030, con el objetivo de reconfigurar el papel de las Fuerzas Armadas y acelerar acciones contra funcionarios que, según él, han dañado la democracia hondureña.

Durante una reunión de bancada, Cálix anunció que impulsará una modificación a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, planteando mecanismos que, a su juicio, aseguren que ninguna persona con el perfil del actual general Roosevelt Hernández pueda volver a dirigir la institución castrense. Esta propuesta forma parte de un paquete de reformas constitucionales que, para hacerse realidad, requieren el respaldo de 86 diputados, es decir, mayoría calificada en el hemiciclo.

En el mismo contexto, el legislador liberal indicó que el Congreso también pondrá sobre la mesa un juicio político contra el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Marlon Ochoa, a quien acusa de “atentar contra la democracia” y de haber frenado el avance de los procesos electorales, poniendo en riesgo la transparencia de los comicios.

Cálix insistió en que la nueva legislatura debe centrarse en “crear leyes que beneficien directamente a la población hondureña”, subrayando que con voluntad política y alianzas amplias se puede alcanzar el umbral de votos necesarios para estos cambios estructurales.