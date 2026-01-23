Nuevo período legislativo en Honduras mantiene sueldos heredados en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras — Con la entrada en funciones del nuevo Congreso Nacional para el período 2026–2030, los 128 diputados propietarios y sus 128 suplentes iniciaron su gestión bajo una estructura salarial que permanece sin cambios respecto a la administración anterior.

En la sesión preparatoria que marcó el arranque formal de la legislatura, las remuneraciones que percibieron los legisladores salientes —hasta el 20 de enero último— se adoptaron como base para los nuevos congresistas. Según los datos del Portal de Transparencia del Congreso Nacional, el salario más alto será para el presidente del Congreso, quien recibirá 151,911 lempiras mensuales, la cifra más alta dentro del órgano legislativo.

Mientras tanto, los diputados propietarios ganarán 90,892.42 lempiras al mes, y los suplentes 72,713.94 lempiras mensuales, manteniendo así la escala salarial del período anterior sin modificaciones inmediatas. Estas cifras corresponden a los pagos del Congreso saliente y servirán como referencia inicial para el nuevo pleno.

Dentro de la cúpula directiva, los vicepresidentes (primer, segundo y tercero) devengarán 110,862 lempiras mensuales cada uno, mientras que otros vicepresidentes y el vicepresidente alterno recibirán entre 102,500 y 107,500 lempiras, según su posición en la mesa directiva. En la misma línea, los secretarios y prosecretarios del Congreso también percibirán sueldos en niveles similares, completando así la estructura salarial vigente.

Aunque estos montos están actualmente establecidos como base para los nuevos diputados, el pleno del Congreso Nacional conserva la potestad de aprobar ajustes salariales en el futuro, un escenario que podría generar debate en medio de demandas ciudadanas de transparencia y austeridad en el gasto público.

Esta continuidad en la política salarial se produce en medio de críticas por la baja productividad del Congreso anterior y un gasto considerable en salarios y viáticos, temas que la sociedad hondureña sigue observando con atención conforme inicia el nuevo ciclo legislativo.