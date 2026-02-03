Fundación Próspera fortalece la educación en Roatán con entrega de 250 kits escolares

Roatán, Islas de la Bahía. Con el objetivo de apoyar a la niñez y juventud en el inicio del año lectivo, la Fundación Próspera desarrolló la campaña comunitaria “Back to School”, mediante la cual se entregaron 250 kits escolares a estudiantes de distintas comunidades de la isla.

La iniciativa benefició a niñas, niños y jóvenes de sectores como Crawfish Rock y Luz y Vida, así como a hijos de colaboradores, buscando aliviar la carga económica de las familias y garantizar mejores condiciones para el regreso a clases.

Cada uno de los kits entregados incluyó una mochila, 12 cuadernos, una caja de lápices de grafito, lápices de colores y marcadores, materiales esenciales para el desarrollo académico de los estudiantes durante el año escolar.

La actividad fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fundación Próspera y colaboradores voluntarios, quienes participaron en la recepción de donaciones, clasificación de útiles, armado de paquetes y entrega directa a los beneficiarios, en una jornada marcada por la convivencia y el contacto comunitario.

April Tobie, embajadora de la Fundación Próspera, destacó que esta acción refleja el compromiso social de la organización.

“Esta iniciativa demuestra el esfuerzo conjunto entre la Fundación, voluntarios y aliados para acompañar a las familias y fortalecer la educación local”, expresó.

Con la campaña “Back to School”, la Fundación Próspera reafirma su compromiso con el desarrollo social y la educación, impulsando acciones solidarias que fortalecen los lazos comunitarios y promueven la participación voluntaria en beneficio de la niñez de Roatán.