viernes, febrero 6, 2026
Updated:

Persisten temperaturas frescas y lluvias leves por masa de aire frío en Honduras

Tegucigalpa, Honduras – 3 de febrero de 2026.
La influencia de una masa de aire frío continuará afectando las condiciones climáticas en Honduras, provocando temperaturas frescas, nubosidad y precipitaciones débiles en varias regiones del país, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

De acuerdo con el pronóstico oficial emitido por COPECO para este martes, los vientos del noreste mantendrán el ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas del día, además de generar lluvias y chubascos aislados de baja intensidad en las zonas norte y noroccidental del territorio nacional.

La institución detalló que el cielo permanecerá mayormente nublado en estas regiones, mientras que en el resto del país predominarán condiciones secas. No obstante, se esperan rachas de viento que oscilarán entre los 20 y 40 kilómetros por hora, particularmente en las planicies del sur.

COPECO recomendó a la población tomar las precauciones necesarias ante el descenso de las temperaturas, especialmente en zonas vulnerables, y mantenerse atenta a los informes meteorológicos oficiales para conocer cualquier actualización en las condiciones del tiempo.

