Poder Judicial ordena captura de exministro José Carlos Cardona y diputada Isis Cuéllar por presunto fraude millonario

Tegucigalpa, Honduras — Las autoridades judiciales de Honduras emitieron este lunes 2 de febrero de 2026 una orden de captura contra el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo, y la diputada del Congreso Nacional por el departamento de Copán, Isis Carolina Cuéllar Erazo, en el marco de una investigación por presunto fraude en perjuicio de la administración pública.

El requerimiento fiscal contra ambos funcionarios fue presentado por el Ministerio Público, que imputa alrededor de 67 delitos relacionados con el uso indebido de fondos públicos, especialmente los recursos destinados al desarrollo económico y social de Copán a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

La orden fue emitida por el juez natural del caso dentro del expediente 01-2026 y girada a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y a la Policía Nacional con instrucciones de ejecutar la captura inmediata de los señalados.

Cardona, quien se desempeñó como titular de Sedesol entre 2021 y 2025, y Cuéllar, legisladora del Partido Libertad y Refundación (Libre), se encuentran bajo investigación por presuntas irregularidades en el manejo de más de seis millones de lempiras, recursos que supuestamente fueron utilizados de manera irregular y sin respaldo legal.

“Fondos destinados a ayudas sociales para el departamento de Copán fueron desviados y utilizados con fines distintos a los establecidos. La imputada, Issis Cuéllar, aprovechándose de su condición de diputada del Congreso Nacional, gestionó millonarios recursos para supuestas ayudas sociales y proyectos comunitarios a través de Sedesol, canalizando dinero público sin cumplir los controles y procedimientos exigidos por la ley”, denunció el fiscal general, Johel Zelaya.

Posición de los señalados

Tras darse a conocer la orden de captura, José Carlos Cardona se pronunció públicamente, negando las acusaciones y asegurando que no tiene intención de evadir la justicia. En un comunicado afirmó que se presentará ante las autoridades y defenderá su inocencia, al tiempo que negó haber tomado decisiones administrativas sobre los fondos investigados.

Por su parte, no se han publicado declaraciones oficiales de Isis Cuéllar al cierre de esta edición. Sin embargo, se conoce que continúa desarrollando sus labores como diputada mientras avanza el proceso.

Reacciones políticas y respaldo

La medida judicial ha generado reacciones en el ámbito político. El expresidente José Manuel “Mel” Zelaya Rosales, coordinador general del partido Libre, calificó la orden de captura como “desproporcionada”, sosteniendo que ambos acusados cuentan con arraigo y merecen que se respeten plenamente sus derechos constitucionales y el debido proceso. Asimismo, anunció que el partido pondrá a disposición su Secretaría Legal para acompañar a Cardona y Cuéllar en la defensa legal correspondiente.

Por otro lado, el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, reafirmó el compromiso del Ministerio Público de llevar a cabo una investigación exhaustiva y garantizar que se haga justicia sin importar el cargo o la figura pública de los implicados.

Caso más amplio y contexto

El caso ha sido conocido en medios como el del “Chequesol”, tras la divulgación de un video que presuntamente evidencia la distribución irregular de recursos. Las investigaciones han implicado a una docena de personas, entre exfuncionarios de Sedesol y otros colaboradores, todos bajo la lupa por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos destinadas a programas sociales.

El desarrollo de este proceso judicial será monitoreado de cerca por la opinión pública hondureña, en un contexto donde la lucha contra la corrupción y el manejo transparente de los fondos del Estado sigue siendo un tema central en la agenda nacional.