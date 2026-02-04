América se impone al Olimpia y los medios mexicanos celebran el triunfo en la Copa de Campeones de la CONCACAF

Mexicanos celebran el triunfo en la Copa de Campeones de la CONCACAF

Tegucigalpa, Honduras — En un duelo marcado por la emoción y la intensidad, el Club América de México logró una importante victoria 2-1 como visitante ante el Club Deportivo Olimpia de Honduras, en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026 disputado en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

El encuentro, que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, comenzó con un dominio repartido, donde Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, presionó con energía durante buena parte del primer tiempo, pero careció de contundencia frente al arco rival.

Los mexicanos se adelantaron antes del descanso cuando Víctor Dávila aprovechó un balón suelto tras un tiro de esquina para abrir el marcador en el minuto 45+2. Sin embargo, la respuesta catracha llegó prácticamente al inicio del segundo tiempo, con un potente disparo de Jorge Álvarez al minuto 50 que igualó el marcador.

La victoria se definió sobre el final del partido, al minuto 88, cuando Ramón Juárez, defensor del América, capitalizó un rebote dentro del área y anotó el gol que le dio la ventaja definitiva al cuadro mexicano.

Los medios deportivos en México no tardaron en repercutir el triunfo de las “Águilas”, resaltando frases como “Ganó papá” y celebrando la victoria agónica que pone al América en una posición favorable de cara al partido de vuelta en la Ciudad de México, programado para la próxima semana. Estas publicaciones destacaron además que el triunfo cortó la racha invicta de Olimpia y dejó al equipo hondureño con una misión complicada para avanzar de ronda.

En redes sociales aficionados hondureños recomiendan al Olimpia llevar árbitros hondureños para estos compromisos. Ahora, Olimpia deberá buscar la remontada en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde necesitará un resultado favorable para mantener vivas sus aspiraciones en la competición continental.