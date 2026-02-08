Zambrano agradece a Trump por considerar a Honduras como aliado estratégico.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, expresó su agradecimiento al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por considerar a Honduras y al presidente Nasry Asfura como aliados cercanos y colaboradores estratégicos, luego de la reciente cumbre celebrada en Mar-a-Lago, Florida, entre ambos jefes de Estado.

Las declaraciones de Zambrano surgen en un contexto marcado por el renovado acercamiento diplomático entre Tegucigalpa y Washington, tras el encuentro de alto nivel que reunió a Asfura y Trump para abordar temas clave como comercio, inversión, seguridad y cooperación bilateral.

“El pueblo hondureño nos eligió para volver a fortalecer los lazos entre nuestros países y acceder a beneficios comerciales que permitan a nuestros productores exportar con mayores facilidades al mercado norteamericano, generar empleos, mejorar las condiciones de vida de las familias hondureñas y reducir la delincuencia y la criminalidad”, manifestó Zambrano.

Según el presidente del Congreso Nacional, la reactivación de una relación estratégica con Estados Unidos no solo abre puertas en el ámbito económico, sino que también representa un paso firme hacia la estabilidad social que, a su juicio, Honduras necesita recuperar.

“Retomar relaciones sólidas con Estados Unidos nos permitirá recuperar la paz y la tranquilidad social que nos habían sido arrebatadas. Queremos que Honduras sea grande otra vez”, enfatizó Zambrano, en una frase que evoca el mensaje de fortalecimiento nacional impulsado por el actual gobierno.