martes, febrero 10, 2026
type here...
Curioso e IncreíbleDe interésDe último momentoHondurasOpiniones
Updated:

Colectivos de mujeres manifestaron su rechazo categórico ante la intención obligatoria de la lectura de la Biblia en las escuelas.

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
46
0
Leer más...
Redacción Gerencial
Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn

Tegucigalpa, Honduras.– Organizaciones y colectivos de mujeres manifestaron su rechazo categórico ante la intención de introducir en el Congreso Nacional (CN) una iniciativa de ley que haría obligatoria la lectura de la Biblia en los centros educativos del país.

Señalaron que la iniciativa, promovida principalmente por sectores vinculados al Partido Nacional, pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de la democracia: la separación entre el Estado y las instituciones religiosas.

“Esta decisión constituye una grave amenaza al Estado laico, principio esencial que garantiza la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad de creencias religiosas y convicciones filosóficas en Honduras”, subrayaron en el comunicado.

De acuerdo con lo expuesto, uno de los aspectos que más inquieta a las agrupaciones es la posibilidad de que la iniciativa contemple la eliminación o modificación de dichos artículos, lo cual abriría la puerta a cambios estructurales en el sistema educativo nacional.

 Alterar estos preceptos constitucionales significaría afectar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación libre de imposiciones religiosas.

Las organizaciones sostienen que imponer la lectura obligatoria de la Biblia en las aulas constituye una forma de “adoctrinamiento religioso”, incompatible con los principios de una educación inclusiva y plural.

En su pronunciamiento, las organizaciones enfatizaron que los centros educativos deben ser espacios seguros, inclusivos y respetuosos de la diversidad.

“Como mujeres organizadas reiteramos que ninguna religión debe ser impuesta desde el Estado, y mucho menos introducida de manera obligatoria en el sistema educativo público”, afirmaron.

Artículo anterior
«Basta de robos y mediocridad»: la dura protesta de Pablo Lavallén sacude al fútbol hondureño
Artículo siguiente
Tribunal de Apelaciones reactiva cancelación del TPS para hondureños, nicaragüenses y nepalíes en EE. UU.
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Honduras
¿ Justicia Real ?Redacción Gerencial -

Audiencia inicial del caso “Chequesol” entra en fase clave con 12 imputados señalados por 67 delitos de fraude

  Audiencia inicial del caso “Chequesol” entra en fase clave con 12 imputados señalados por 67 delitos de fraude Tegucigalpa, 10...
- Advertisement -spot_img

Más Noticias

- Advertisement -spot_img

Conectados

Recibe en tu correo

- Advertisement -spot_img

© El Periódico | Todos los Derechos Reservados