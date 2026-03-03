Cossette López arremete contra Marlon Ochoa y lo señala como agresor: “No es víctima, es el verdugo”

Tegucigalpa, Honduras.– La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lanzó fuertes declaraciones públicas en contra de Marlon Ochoa, a quien calificó como “verdugo” y “agresor de mujeres”, luego de que este emitiera nuevas acusaciones durante una entrevista en un foro nacional televisivo.

A través de su cuenta oficial en la red social X, López reaccionó enérgicamente ante los señalamientos de Ochoa, asegurando que tanto ella como sus hijas han sido víctimas de amenazas y ataques que —según manifestó— no pueden quedar impunes.

“Las personas que amenazaron directamente nuestra integridad física y la de nuestras hijas, junto con un grupo grande de individuos, que no vengan a hacerse las víctimas, sólo porque ahora el posicionamiento político es de oposición”, expresó la funcionaria electoral en su publicación.

“Nosotras sí esperamos que obre la justicia”

En su mensaje, López sostuvo que existe un patrón de conducta que, a su juicio, evidencia agresiones reiteradas en su contra. “Es el mismo cinismo y desorden mental de cuando públicamente dijo que disfrutaba vernos sufrir y se reía en nuestra cara porque orábamos”, señaló.

La consejera enfatizó que no teme a los señalamientos y que confía en que las instancias correspondientes actuarán conforme a ley. “Nosotras sí esperamos que obre la justicia, sin inventar nada y tenemos millones como testigos, sin delirios ni fabricaciones”, escribió.

Asimismo, aseguró que cualquier hecho que atente contra su integridad o la de su familia deberá tener como principal señalado a Ochoa. “El asesino de la dignidad de dos mujeres y la de sus hijas es el señalado hace mucho por cualquier cosa que nos pase. Es el verdugo y victimario, cero víctima; agresor de mujeres”, añadió en su publicación.

En redes sociales respaldan la postura de la consejera y exigen investigaciones sobre posibles amenazas y violencia de género, López reiteró que su posición no responde a cálculos partidarios, sino a la defensa de su dignidad y la de su familia, insistiendo en que será la justicia la que determine responsabilidades.