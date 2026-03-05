CSJ mantiene vigente orden de captura contra expresidente hondureño.

CSJ rechaza recurso de su defensa que buscaba revocar la orden de captura.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) declaró “sin lugar” el recurso presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, que buscaba revocar la orden de captura emitida en su contra en territorio hondureño, una decisión que mantiene activas tanto la orden judicial como la alerta internacional relacionada con el caso.

La resolución fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien explicó que el tribunal analizó la solicitud presentada por el equipo legal del exmandatario y concluyó que no procedía ni la revocatoria de la orden de captura ni el recurso de reposición interpuesto.

Con esta determinación, la orden judicial continúa vigente, lo que significa que el exgobernante podría ser detenido si ingresa al país o si se ejecutan mecanismos internacionales de cooperación judicial.

Proceso judicial continúa

La decisión de la Corte Suprema representa un nuevo capítulo en el proceso judicial que involucra al exmandatario hondureño, quien gobernó el país entre 2014 y 2022.

Con la negativa del tribunal a suspender la orden de captura, las autoridades judiciales mantienen la vigencia de las acciones legales en su contra mientras continúan las investigaciones y procedimientos relacionados con el caso.

Analistas señalan que el futuro del proceso dependerá del desarrollo de las diligencias judiciales y de las decisiones que puedan tomar tanto la defensa del exmandatario como las autoridades encargadas de la acusación.

Entretanto, el caso sigue generando atención en el ámbito político y judicial hondureño, debido al peso de las figuras involucradas y al impacto que podría tener en la lucha contra la corrupción en el país.