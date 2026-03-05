Liga Nacional avanza en la modernización del arbitraje con pruebas del sistema FVS .

La Liga Nacional de Honduras dio un paso importante hacia la modernización del arbitraje al realizar pruebas del Sistema de Apoyo de Video en el Fútbol (FVS) en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa, en una jornada que contó con la participación de representantes de la FIFA.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades del fútbol hondureño, estas actividades forman parte del proceso de capacitación y adaptación que se desarrolla para implementar nuevas herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la toma de decisiones arbitrales dentro de los partidos oficiales de la primera división.

Durante la jornada se llevaron a cabo diversas prácticas técnicas enfocadas en el funcionamiento del denominado Football Video Support (FVS), un sistema que permite a los árbitros revisar jugadas específicas con apoyo de imágenes de video, con el objetivo de reducir errores en decisiones clave durante el desarrollo de los encuentros.

El FVS es una herramienta que ha sido promovida por la FIFA para ligas que buscan mejorar la precisión arbitral, pero que aún no cuentan con los recursos necesarios para implementar sistemas más complejos como el Video Assistant Referee (VAR). En ese sentido, el sistema permite revisiones de jugadas mediante un formato más accesible y con menor infraestructura tecnológica.

La iniciativa también pretende preparar a los árbitros hondureños para adaptarse a nuevas tecnologías que ya se utilizan en distintas ligas alrededor del mundo y que han contribuido a disminuir las controversias generadas por decisiones arbitrales en momentos determinantes de los partidos.

Desde la Liga Nacional destacaron que el objetivo es avanzar hacia una competencia más justa y transparente, donde las decisiones arbitrales puedan respaldarse con herramientas tecnológicas que ayuden a minimizar errores humanos.

Las autoridades del fútbol hondureño indicaron que las pruebas y capacitaciones continuarán en los próximos meses como parte del proceso de preparación.

La incorporación del FVS se enmarca en los esfuerzos por modernizar el fútbol nacional y alinearlo con los estándares tecnológicos que actualmente se promueven a nivel internacional por organismos rectores del deporte como la FIFA.