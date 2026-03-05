Zelaya denuncia ofensiva política y mediática contra Rixi Moncada tras elecciones

Tegucigalpa, Honduras — El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, aseguró que la excandidata presidencial Rixi Moncada fue blanco de una serie de ataques “desde todos los flancos posibles” durante el proceso electoral, señalando que distintos sectores nacionales e internacionales se confabularon para desacreditar su aspiración política.

En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación y a través de sus plataformas oficiales, Zelaya sostuvo que Moncada enfrentó una campaña de desprestigio sin precedentes, la cual —según afirmó— provino de estructuras criminales, poderes económicos, grandes corporaciones mediáticas e incluso del mandatario estadounidense Donald Trump.

“Atacaron a Rixi las maras, los grandes medios corporativos, los bancos, las élites, grandes empresarios y además la atacó el mismo presidente de los Estados Unidos”, expresó el dirigente político, reiterando que la exaspirante presidencial fue objeto de una ofensiva sistemática destinada a debilitar su imagen pública y frenar el proyecto político de Libre.

Reacciones y debate político

Las declaraciones del coordinador general de Libre han generado diversas reacciones en el ámbito político nacional. Sectores opositores han rechazado las acusaciones, calificándolas como una estrategia discursiva para justificar los resultados electorales y cohesionar a la base partidaria.

Analistas consideran que los señalamientos reflejan el clima de polarización que continúa marcando la política hondureña, donde las campañas electorales suelen estar acompañadas de fuertes confrontaciones retóricas entre los distintos actores.

Por su parte, simpatizantes de Libre han respaldado las palabras de Zelaya, argumentando que la candidatura de Rixi Moncada estuvo sometida a una presión mediática y política constante.