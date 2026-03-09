Gobierno de Honduras solicita a Estados Unidos reconsiderar el futuro del TPS para miles de migrantes

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, confirmó que su administración ha iniciado gestiones diplomáticas ante el Gobierno de Estados Unidos para que se realice una revisión del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a decenas de miles de hondureños que residen en ese país.

El mandatario hondureño reveló que recientemente sostuvo un acercamiento con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien expuso la situación que enfrentan más de 55,000 compatriotas que actualmente se encuentran amparados por este programa migratorio.

El TPS fue concedido inicialmente a ciudadanos de Honduras tras los severos daños provocados por el devastador paso del huracán Huracán Mitch en 1998, una tragedia natural que dejó miles de víctimas y graves pérdidas económicas en el país centroamericano.

Planteamiento ante Washington

Según explicó Asfura, durante el diálogo con Rubio aprovechó la oportunidad para solicitar que las autoridades estadounidenses analicen nuevamente el futuro del programa, considerando el largo tiempo que muchos hondureños han permanecido en territorio norteamericano bajo este estatus migratorio.

“Tuve la oportunidad de explicar la situación y pedir que se haga un análisis o que puedan revisar el tema del TPS. Hay beneficiarios que tienen más de 26 años de estar en Estados Unidos, e incluso personas con estancias de hasta 35 años”, expresó el gobernante.

El mandatario destacó que miles de hondureños han construido sus vidas en Estados Unidos, donde trabajan, tienen familias y contribuyen activamente a la economía local.

Incertidumbre tras fallo judicial

La gestión del presidente hondureño ocurre en un contexto de creciente incertidumbre para los beneficiarios del programa.

En febrero pasado, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió un fallo que permite al Gobierno estadounidense avanzar con el proceso para cancelar el TPS a migrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que encendió las alarmas entre las comunidades migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La decisión judicial abre la puerta a que miles de personas pierdan la protección migratoria que durante décadas les ha permitido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Ante este escenario, el Gobierno hondureño busca abrir espacios de diálogo con Washington que permitan evaluar alternativas para los beneficiarios del programa.

Migración y desarrollo

Asfura subrayó que su administración también está enfocada en crear mejores oportunidades dentro del país para reducir la migración forzada por razones económicas.

“Al final del día, lo que andamos buscando es cómo desarrollar en Honduras esa inversión y esas oportunidades de empleo para que no se nos vaya el talento, no se nos vaya nuestra gente a trabajar a otros países”, afirmó.

El presidente enfatizó que el objetivo es impulsar políticas que generen crecimiento económico y empleo, lo que permitiría a los hondureños encontrar oportunidades dentro de su propio territorio.

Búsqueda de mejores acuerdos

El mandatario también señaló que las gestiones diplomáticas con Estados Unidos forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y mejorar las condiciones comerciales para Honduras.

Según explicó, su gobierno trabaja para alcanzar “las mejores condiciones y los mejores tratos” que favorezcan el desarrollo económico del país y permitan atraer inversión extranjera.

Mientras tanto, miles de hondureños amparados por el TPS continúan a la espera de decisiones que definan su futuro migratorio, en un debate que involucra factores humanitarios, económicos y políticos tanto para Honduras como para Estados Unidos.