Lo creyeron sin vida en la arena, pero no estaba muerto andaba de parranda.

Un momento de alarma se vivió en la playa municipal de Puerto Cortés, cuando varias personas que caminaban por la zona turística observaron a un hombre tirado sobre la arena, aparentemente sin signos vitales. La escena generó preocupación entre vecinos y visitantes que, temiendo lo peor, decidieron alertar a las autoridades.

El incidente ocurrió durante las primeras horas del día, cuando algunos residentes del sector se percataron de la presencia del ciudadano acostado en la playa sin moverse. Ante la posibilidad de que se tratara de una emergencia, varias personas se acercaron con cautela y posteriormente realizaron llamadas para solicitar asistencia.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando quienes se aproximaron al lugar notaron que el hombre aún presentaba signos vitales. Según testigos, el ciudadano se encontraba profundamente dormido debido a un fuerte estado de ebriedad, lo que había provocado la confusión inicial.

Un descanso inesperado tras una noche de fiesta

De acuerdo con reportes de medios locales, el individuo habría pasado gran parte de la noche consumiendo bebidas alcohólicas en el área de la playa. Tras varias horas de celebración, decidió recostarse sobre la arena para descansar, quedando dormido durante un prolongado periodo.

Un detalle que llamó la atención de quienes presenciaron el hecho fue que el hombre no estaba completamente solo. A su lado permanecía un perro que, según los presentes, parecía acompañarlo mientras dormía, lo que generó aún más curiosidad entre quienes se acercaron para verificar su estado.

Finalmente, algunas personas que transitaban por la playa lo despertaron y lo ayudaron a levantarse para que pudiera retirarse del lugar sin mayores complicaciones.

Una situación que no es inusual en la zona

Habitantes del sector señalan que la playa municipal de Puerto Cortés es un sitio muy visitado por turistas y residentes, especialmente durante los fines de semana y en horas nocturnas. No obstante, también se ha convertido en un lugar donde algunas personas en condición de calle o en estado de ebriedad suelen pasar la noche.

Debido a esta situación, no es extraño que en ocasiones se observe a individuos descansando en la arena o en las aceras cercanas, lo que en ciertos casos genera preocupación entre quienes desconocen el contexto.

Reacciones y bromas en redes sociales

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con comentarios que mezclaban humor y preocupación.

Algunos tomaron el hecho con tono jocoso. Un usuario identificado como René Flores escribió: “Esta generación está perdida”, mientras que Daniel Rodríguez comentó entre risas: “Otro pedo… feliz de la vida y el perrito haciendo compañía”.

Otros, en cambio, destacaron la presencia del animal que lo acompañaba. Una usuaria señaló que el perro parecía ser su único compañero fiel, comentando que esperaba que el hombre lo cuidara y le mostrara agradecimiento por su compañía.

Debate sobre el consumo de alcohol

Aunque el suceso provocó risas y se volvió viral en redes sociales, también abrió un debate entre algunos internautas que manifestaron preocupación por el aumento del consumo de alcohol entre jóvenes en el país.

Varios comentarios señalaron que escenas como esta reflejan un problema social que cada vez se observa con mayor frecuencia en espacios públicos, especialmente en zonas turísticas donde la vida nocturna suele ser más activa.

A pesar del susto inicial que vivieron quienes pensaron que se trataba de una tragedia, el episodio terminó siendo una anécdota curiosa que dejó más alivio que preocupación entre los presentes. Mientras tanto, la peculiar escena del hombre dormido en la playa junto a su perro continúa generando reacciones y compartidos en internet.