Autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Darwin Said Aguilar Centeno, conocido socialmente como Gissel Guzmán, en el sector de El Carrizal, al norte de Tegucigalpa.

El cadáver fue encontrado en un retorno ubicado en esa zona de la ciudad, envuelto en sábanas y con vestimenta femenina: un vestido negro acompañado de una chaqueta de color ocre. El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por el sector, quienes alertaron a las autoridades tras percatarse del cuerpo abandonado en el lugar.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron inmediatamente al sitio para acordonar la escena, mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver y el traslado hacia la morgue capitalina para iniciar las diligencias correspondientes.

Identificación de la víctima

Tras las primeras investigaciones, especialistas forenses confirmaron que la persona fallecida era Darwin Said Aguilar Centeno, de 31 años de edad, miembro de la comunidad LGBTQ+ y conocido entre sus allegados como Gissel Guzmán.

Fotografías que Giseel Guzmán compartía en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con relatos de familiares, Aguilar Centeno había salido de su vivienda la noche anterior al hallazgo, aproximadamente a las 9:00 de la noche. Desde ese momento perdieron contacto con él, lo que generó preocupación entre sus seres queridos.