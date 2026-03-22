Tela brilla como destino predilecto y dinamiza el turismo en el inicio de Semana Santa 2026

La ciudad costera de Tela se consolida una vez más como uno de los principales polos turísticos del país, tras registrar una notable afluencia de visitantes durante el reciente fin de semana, marcado por el inicio del movimiento previo a la Semana Santa 2026.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), el país proyecta recibir más de 2.5 millones de turistas en esta temporada, posicionando a Tela como uno de los destinos favoritos gracias a sus reconocidas playas de arena blanca y aguas cristalinas, que cada año atraen tanto a turistas nacionales como internacionales.

El ambiente en la ciudad fue festivo y dinámico, con la llegada de excursiones provenientes de distintos puntos del país. Entre ellas destacaron grupos organizados desde Ocotepeque, cuyos visitantes abarrotaron las playas, generando un notable movimiento económico en hoteles, restaurantes y comercios locales.

Ante la alta concentración de turistas, la alcaldía municipal, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Honduras, implementó un plan de seguridad en las zonas de mayor afluencia. Este incluyó la instalación de puestos de vigilancia en accesos principales, áreas de comedores y puntos estratégicos de la costa, con el objetivo de prevenir incidentes y brindar atención inmediata ante cualquier emergencia.

Asimismo, las autoridades reforzaron los operativos de control sanitario en la venta de alimentos, garantizando que los productos cumplan con estándares de higiene y calidad. La gastronomía local, caracterizada por mariscos frescos y recetas tradicionales, se convirtió en uno de los mayores atractivos para los visitantes, quienes resaltaron la variedad y autenticidad de los platillos ofrecidos.

En el ámbito recreativo, las playas de Tela se transformaron en escenarios de convivencia familiar, música y actividades deportivas. Deportes acuáticos, presentaciones culturales y espacios de entretenimiento marcaron el inicio de una temporada que promete ser clave para la economía local.

Como parte de los preparativos a nivel nacional, el Gobierno de Honduras, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte, ejecutó un plan de limpieza y conservación ambiental que abarca más de 155 kilómetros de playas en seis departamentos, incluyendo Atlántida. Esta iniciativa busca garantizar espacios seguros, limpios y atractivos para todos los visitantes.

Con este arranque positivo, Tela reafirma su posición como uno de los destinos turísticos más importantes de Honduras, combinando belleza natural, seguridad y una oferta cultural y gastronómica que continúa cautivando a quienes la visitan en cada temporada alta.