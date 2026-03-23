Crisis financiera golpea al Hospital Escuela y destapa millonario faltante en el sistema de salud

Tegucigalpa, Honduras – 23 de marzo de 2026

Una compleja y preocupante situación financiera atraviesa el Hospital Escuela, luego de que su director, el doctor Darío Zúñiga, revelara la existencia de una millonaria deuda heredada que mantiene al principal centro asistencial del país operando en condiciones críticas.

De acuerdo con las declaraciones del galeno, al asumir la dirección del hospital se encontró con un panorama alarmante, caracterizado por la escasez de recursos económicos, falta de insumos médicos y un déficit financiero que compromete seriamente la atención a miles de pacientes que diariamente acuden al centro hospitalario.

Zúñiga explicó que parte de esta crisis se origina en la gestión de fondos por parte de la Secretaría de Salud de Honduras, entidad que habría retirado más de 140 millones de lempiras destinados a la compra de medicamentos. Sin embargo, según el director, únicamente se devolvieron 66 millones, dejando un faltante superior a los 70 millones de lempiras cuyo destino aún no ha sido esclarecido.

“El hospital está prácticamente agónico”, advirtió el funcionario, al tiempo que subrayó que la falta de medicamentos y suministros básicos ha impactado directamente la calidad del servicio brindado a la población. Esta situación ha obligado a los médicos y personal sanitario a enfrentar serias limitaciones para atender adecuadamente a los pacientes.

Ante este escenario, el director anunció la puesta en marcha de una auditoría integral que permita determinar con precisión el estado real de las finanzas del hospital. El proceso buscará identificar el monto total de la deuda acumulada, establecer la disponibilidad de recursos y, sobre todo, deducir posibles responsabilidades administrativas en la gestión anterior.

El titular del Hospital Escuela también alertó que esta problemática podría no ser un caso aislado. Según sus declaraciones, otros centros asistenciales del país podrían haber sido afectados por prácticas similares, en las que fondos hospitalarios habrían sido utilizados para compras centralizadas de medicamentos sin que se reintegrara la totalidad del dinero.

La denuncia ha generado inquietud entre la ciudadanía y el gremio médico, sectores que coinciden en la urgencia de transparentar el manejo de los recursos públicos destinados al sistema sanitario. Diversas voces han señalado que este caso podría abrir la puerta a investigaciones más amplias sobre la administración de fondos en la red hospitalaria nacional.

Finalmente, Darío Zúñiga reiteró que el objetivo principal de la auditoría es garantizar que los recursos lleguen directamente a los pacientes y que el Hospital Escuela logre recuperar su capacidad operativa como el centro de referencia más importante en la atención médica de Honduras.

Mientras avanzan las investigaciones, la crisis financiera del hospital pone en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el sistema de salud del país, en un momento en que la demanda de servicios médicos continúa en aumento y la población exige respuestas claras y soluciones inmediatas.