el Congreso Nacional ya se cuenta con los 86 votos necesarios para el juicio político contra Marlon Ochoa.

Tegucigalpa, Honduras.— El escenario político hondureño entra en una fase decisiva tras las declaraciones del diputado nacionalista Kilvett Bertrand, quien afirmó que ya se cuenta con los 86 votos necesarios en el Congreso Nacional para impulsar un juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Según Bertrand, la cifra representa la mayoría calificada requerida por la Constitución para activar este mecanismo, lo que coloca al Legislativo a las puertas de una decisión sin precedentes en la historia política reciente del país. “Ya se tienen los 86 votos… hay un ambiente decisivo y definitorio en el Congreso Nacional”, aseguró el parlamentario, destacando que el respaldo se ha construido tras semanas de negociaciones entre bancadas opositoras y sectores sociales.

El legislador explicó que, aunque la correlación de fuerzas ya estaría asegurada, la presentación formal de la moción aún depende de una estrategia política que definirá el momento oportuno para llevar el tema al pleno. Mientras tanto, las conversaciones continúan en busca de consolidar apoyos y evitar fisuras en la votación.

Acusaciones y argumentos del juicio político

El impulso del juicio político se fundamenta en presuntas faltas graves cometidas por Ochoa en el ejercicio de sus funciones dentro del órgano electoral. De acuerdo con sus promotores, las actuaciones del consejero habrían afectado el funcionamiento institucional del CNE y generado preocupación sobre la estabilidad del sistema democrático.

Un Congreso en tensión

El ambiente en el Congreso Nacional es descrito como tenso y determinante. La eventual introducción del juicio político no solo pondría a prueba la cohesión de las bancadas, sino que también marcaría un precedente en la aplicación de mecanismos constitucionales para sancionar a altos funcionarios.

Con la supuesta consolidación de los 86 votos, el país se encamina hacia una de las decisiones más trascendentales de la actual legislatura, en medio de un clima de polarización y debate sobre el futuro del sistema electoral hondureño.