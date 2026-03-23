Rubilio Castillo guía el triunfo verdolaga con un doblete ante Victoria

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.– El CD Marathón firmó una sólida victoria de 2-0 frente al CD Victoria en el estadio Yankel Rosenthal, en un encuentro donde la figura indiscutible fue el delantero Rubilio Castillo, autor de ambos goles del compromiso.

El partido, correspondiente a una nueva jornada del torneo, se mantuvo equilibrado durante la primera mitad, con ambos equipos intentando imponer condiciones en el mediocampo, pero sin lograr romper el cero en el marcador. Marathón mostró mayor iniciativa ofensiva, mientras que Victoria apostó por el orden defensivo y salidas rápidas al contragolpe.

Fue hasta el inicio del segundo tiempo cuando los verdolagas lograron inclinar la balanza a su favor. Al minuto 49, Rubilio Castillo apareció en el área para aprovechar un preciso centro enviado por Samuel Elvir, definiendo con contundencia para abrir el marcador y desatar la celebración de la afición local.

Con la ventaja en el bolsillo, Marathón tomó mayor control del juego, administrando la posesión del balón y generando nuevas oportunidades de peligro. Victoria, por su parte, intentó reaccionar adelantando líneas, pero se encontró con una defensa bien plantada que neutralizó sus intentos ofensivos.

El golpe definitivo llegó al minuto 82, cuando el árbitro sancionó una falta dentro del área a favor de los locales. Desde el punto penal, nuevamente Rubilio Castillo se encargó de ejecutar con seguridad, colocando el 2-0 que sentenció el encuentro.

Con este resultado, el conjunto sampedrano suma tres puntos importantes que lo mantienen en la pelea dentro de la tabla, mostrando una mejoría en su rendimiento colectivo y destacando la efectividad de su delantero estrella. Por su parte, Victoria deberá replantear su estrategia tras una derrota que evidencia dificultades en ataque y falta de contundencia en momentos clave.

El triunfo reafirma el buen momento de Marathón en casa y consolida a Rubilio Castillo como uno de los referentes ofensivos del campeonato, siendo determinante en un duelo que dejó claro el peso de la experiencia y la precisión en los momentos decisivos.