Congreso Nacional marca un precedente con aprobación de juicio político contra fiscal general

Tegucigalpa, Honduras. — En una jornada que ya es calificada como histórica dentro del ámbito legislativo hondureño, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró la noche de este lunes que la admisión de la denuncia para iniciar un juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, no responde a motivaciones políticas, sino al ejercicio del control constitucional que establece la Carta Magna.

Durante su intervención, Zambrano subrayó que este hecho representa un momento sin precedentes en la historia democrática reciente del país, al tratarse de la primera ocasión en que el Congreso logra aprobar un juicio político desde que esta figura fue incorporada al ordenamiento jurídico hondureño en 2013.

“El proceso que se ha desarrollado esta noche debe interpretarse como una oportunidad de aprendizaje institucional, que permita fortalecer el respeto a la ley y evitar abusos en el ejercicio del poder público”, manifestó el titular del Legislativo, destacando el carácter pedagógico y correctivo de este tipo de mecanismos.

El presidente del Congreso también recordó que, previo a la implementación del juicio político, el único recurso disponible para exigir rendición de cuentas a los altos funcionarios era la interpelación, un instrumento que, según explicó, resultaba limitado frente a la necesidad de establecer responsabilidades más profundas en el ejercicio de la función pública.

Zambrano hizo énfasis en que este proceso constituye el intento número 12 de aplicar un juicio político en el país. En ese sentido, señaló que las once iniciativas anteriores no prosperaron debido a la falta de respaldo legislativo suficiente, ya que la normativa exige una mayoría calificada de al menos 86 votos para su aprobación.

No obstante, en esta ocasión —según detalló— se logró alcanzar el consenso necesario, lo que evidencia, a su juicio, un cambio en la dinámica política dentro del Congreso Nacional. Asimismo, destacó que, a diferencia de procesos pasados, en esta sesión se garantizó la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el hemiciclo, lo que contribuyó a dotar de mayor legitimidad al procedimiento.

El avance de esta iniciativa abre ahora una nueva etapa en el proceso, en la que se deberán analizar a profundidad los señalamientos contra el fiscal general, Johel Zelaya, en el marco de un procedimiento que podría sentar las bases para futuros casos similares en la institucionalidad hondureña.

Analistas consideran que este hecho podría redefinir el equilibrio entre los poderes del Estado, al activar un mecanismo que, hasta ahora, había permanecido sin aplicación efectiva. Entretanto, la atención pública se centra en el desarrollo de las próximas fases del juicio político y en las implicaciones que este podría tener tanto en el sistema de justicia como en el panorama político nacional.