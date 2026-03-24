El camino de Johel Zelaya hasta su histórico juicio político

Tegucigalpa, Honduras — La gestión de Johel Zelaya al frente del Ministerio Público se convirtió en una de las más debatidas en la historia reciente del país, marcada por decisiones controversiales, investigaciones de alto perfil y constantes cuestionamientos sobre la imparcialidad en la aplicación de la justicia. Su trayectoria, desde su nombramiento hasta su reciente suspensión para enfrentar un juicio político, refleja un periodo de intensa confrontación institucional y política.

Desde su llegada al cargo en noviembre de 2023, en medio de un escenario de crisis legislativa, Zelaya asumió como fiscal general interino tras la falta de consensos en el Congreso Nacional de Honduras para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público. La designación fue impulsada por la Comisión Permanente a propuesta del entonces presidente del Legislativo, Luis Redondo, generando desde el inicio críticas por su legalidad y por supuestos intereses políticos detrás de su nombramiento.

Uno de los primeros episodios que marcó su gestión ocurrió en septiembre de 2024, con la difusión de un video que vinculaba al entonces diputado Carlos Zelaya —hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro— con presuntos nexos con el narcotráfico. La actuación del Ministerio Público fue duramente cuestionada por diversos sectores, que señalaron lentitud e incluso falta de acciones concretas en la investigación, alimentando sospechas de selectividad en la persecución penal.

La polémica se intensificó en mayo de 2025 con la aparición de otro video, esta vez relacionado con el general retirado Romeo Vásquez Velásquez. En este caso, la respuesta institucional fue percibida como distinta, lo que fortaleció las críticas sobre un tratamiento desigual en casos similares y profundizó la percepción de parcialidad dentro del Ministerio Público.

Otro punto de tensión surgió en junio de 2025 con el denominado caso Sedesol, vinculado a presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos. Durante meses, analistas y sectores de oposición cuestionaron la aparente inacción de la Fiscalía, señalando que la falta de avances respondía a la cercanía de los implicados con el oficialismo. El requerimiento fiscal, presentado hasta febrero de 2026 contra 12 personas por decenas de delitos, llegó en un contexto político distinto, lo que reavivó las críticas sobre la temporalidad de las decisiones judiciales.

En paralelo, el Ministerio Público asumió un papel activo en temas electorales. En marzo de 2025, tras denuncias de irregularidades en el traslado de material electoral durante las elecciones internas, Zelaya ordenó investigaciones que incluyeron la citación de autoridades de las Fuerzas Armadas y del Consejo Nacional Electoral. Aunque se presentaron requerimientos contra seis personas, el proceso quedó estancado en medio de recursos legales, sin resultados concluyentes.

La tensión política escaló aún más en noviembre de 2025, cuando el fiscal presentó públicamente audios que supuestamente evidenciaban un plan para manipular las elecciones generales. Las acusaciones, que involucraban a actores políticos, una consejera del ente electoral y mandos militares, provocaron una fuerte polarización y elevaron el nivel de confrontación entre instituciones del Estado.

Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, el Ministerio Público presentó requerimientos contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, acusados de prevaricato por resoluciones relacionadas con la inscripción de candidaturas, entre ellas las de Jorge Cálix y Cristhian Adalid Villalobos. Estas acciones fueron interpretadas por distintos sectores como parte de una persecución política, lo que incrementó el desgaste institucional.

Con el paso de los meses, el cúmulo de cuestionamientos —que incluían supuesta selectividad en investigaciones, protagonismo en procesos electorales y falta de avances en casos sensibles— terminó por configurar un escenario adverso para Zelaya.

Finalmente, el 23 de marzo de 2026, el Congreso Nacional de Honduras aprobó, con una amplia mayoría de votos, la apertura de un juicio político en su contra. La decisión marcó un hecho sin precedentes en el país, al tratarse de uno de los procesos más relevantes contra un alto funcionario del sistema de justicia.

La resolución implicó la suspensión inmediata de Johel Zelaya de su cargo mientras se desarrolla el proceso, abriendo una nueva etapa en la institucionalidad hondureña y dejando en evidencia las profundas divisiones políticas que han caracterizado su gestión.

El Congreso Nacional suspendió este lunes al fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, al iniciarse un histórico juicio político solicitado por un grupo de 93 diputados, por sus actuaciones «en contra de la Constitución y por su negligencia, incapacidad e incompetencia para el desempeño de su cargo», según la denuncia en su contra.

El juicio político no solo definirá el futuro del fiscal suspendido, sino que también podría sentar un precedente sobre los límites del poder y el control institucional en Honduras, en un momento clave para la estabilidad democrática del país.