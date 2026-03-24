Tabla de posiciones Liga Nacional en el Clausura 2026

La jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó un nuevo remezón en la tabla de posiciones, luego de que Lobos UPNFM firmara una victoria clave ante Olancho FC, resultado que no solo revitaliza a los universitarios, sino que también añade presión en la zona media del campeonato.

El conjunto universitario protagonizó una remontada determinante que puso fin a una racha adversa de tres encuentros sin conocer el triunfo. Con este resultado, los Lobos suman tres puntos de oro que les permiten mantenerse en la pelea por escalar posiciones y sostener sus aspiraciones dentro de la competencia.

Mientras tanto, en la cima del torneo, el Motagua continúa mostrando solidez al conservar el liderato con 26 unidades. El cuadro azul se mantiene en lo más alto gracias a su mejor diferencia de goles, un factor clave que le permite superar a su inmediato perseguidor en una lucha cada vez más cerrada.

Pisándole los talones aparece el Real España, que también acumula 26 puntos, pero se ubica en la segunda posición. El conjunto aurinegro ha demostrado regularidad a lo largo del campeonato y no cede terreno en la disputa por el primer lugar, manteniendo encendida la competencia en la parte alta.

Por su parte, el Olimpia escaló hasta la tercera plaza con 22 unidades tras una contundente victoria sobre Juticalpa FC. El equipo merengue dejó en evidencia su capacidad ofensiva, consolidándose como uno de los clubes más peligrosos en la recta final del torneo.

En la cuarta posición se encuentra el Marathón, que alcanzó 21 puntos luego de imponerse ante Victoria. El conjunto verdolaga sigue firme en su intención de mantenerse entre los protagonistas y acercarse a los puestos de privilegio.

Más abajo, el Olancho FC cayó al quinto lugar tras no lograr sumar en esta jornada, perdiendo terreno en la tabla. En contraste, Lobos UPNFM se mantiene en la sexta casilla con 16 puntos, pero con renovado impulso tras su reciente triunfo.

En la zona baja, el Platense ocupa la séptima posición, mientras que el CD Choloma es octavo con 11 unidades. El cierre de la tabla está marcado por una intensa lucha entre Victoria, Génesis PN y Juticalpa FC, todos con 10 puntos, en una batalla directa por evitar el último lugar.

Con varias jornadas aún por disputarse, el Clausura 2026 entra en una fase decisiva donde cada punto puede marcar la diferencia, tanto en la pelea por el liderato como en la lucha por la permanencia. La victoria de UPNFM no solo reaviva sus opciones, sino que añade un nuevo ingrediente a un torneo que sigue ganando intensidad fecha tras fecha.