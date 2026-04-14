Choloma desata tormenta en La Ceiba y hunde aún más a Victoria en la lucha por la permanencia

La Ceiba, Honduras.– En una noche que quedará marcada como una de las más duras para el conjunto ceibeño, el Victoria sufrió una contundente derrota 5-2 ante Choloma en el cierre de la jornada 18 de la Liga Nacional, un resultado que sacude de lleno la tabla acumulada y deja al cuadro local en una situación crítica en la pelea por evitar el descenso.

El encuentro, disputado en el siempre exigente escenario del litoral atlántico, arrancó con intensidad por parte de ambos equipos, conscientes de lo mucho que estaba en juego. Sin embargo, fue Choloma quien golpeó primero y marcó el ritmo del partido desde los minutos iniciales. Al 18’, Cristian Canales abrió el marcador con un certero cabezazo tras un centro preciso, silenciando a la afición local y encendiendo las alarmas en el banquillo de Victoria.

A partir de ese momento, el equipo ceibeño intentó reaccionar, pero careció de claridad en el último tercio del campo. Sus aproximaciones resultaron desordenadas y sin profundidad, facilitando la labor defensiva de los visitantes, quienes se mostraron sólidos y bien organizados.

Antes del descanso, el panorama se tornó aún más oscuro para Victoria. Tras una revisión del sistema de videoarbitraje, el tanto de Janier Bermúdez fue validado, significando el 2-0 para Choloma. Poco después, un desafortunado autogol de la zaga local elevó la cuenta a 3-0, reflejando no solo la superioridad rival, sino también el desconcierto defensivo de los ceibeños.

En la segunda mitad, lejos de bajar la intensidad, Choloma mantuvo su dominio. Al minuto 58, Marco Tulio Aceituno amplió la ventaja con el cuarto tanto, aprovechando los espacios que dejaba un Victoria obligado a adelantar líneas. La goleada se consumó cuando Enrique Borja, con una jugada individual de gran factura, firmó el 5-0, dejando prácticamente sentenciado el encuentro.

Victoria logró maquillar el resultado con dos anotaciones que llegaron más por orgullo que por funcionamiento colectivo. Luis Hernández descontó con un potente remate de larga distancia al 68’, mientras que Juan Carlos García selló el 5-2 tras aprovechar un balón suelto dentro del área.

El cierre del partido tuvo un nuevo episodio polémico con la intervención del videoarbitraje, cuando el árbitro Nelson Salgado señaló inicialmente un penal a favor de Victoria por una mano en el área. No obstante, tras revisar la jugada, la decisión fue revertida, manteniéndose el marcador final.

Con este resultado, Victoria se queda estancado en 27 puntos, comprometiendo seriamente su permanencia en la máxima categoría del fútbol hondureño. En contraste, Choloma alcanza las 31 unidades y toma un respiro importante en la tabla acumulada, alejándose momentáneamente de la zona de peligro.

El calendario no ofrece tregua para los ceibeños, quienes deberán recomponerse rápidamente para enfrentar a Motagua en casa en la próxima jornada, en un duelo que podría definir gran parte de su destino. Por su parte, Choloma llega motivado para medirse ante Olimpia, en un partido donde buscará consolidar su levantada.

La lucha por no descender entra en su fase más crítica, y tras lo ocurrido en La Ceiba, Victoria no solo perdió tres puntos: también dejó muchas dudas y la sensación de que el tiempo se agota.