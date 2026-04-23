jueves, abril 23, 2026
type here...
De interésDe último momentoDeportesHonduras
Updated:

Así marcha la tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras.

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
45
0
Leer más...
Redacción Gerencial
Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn

Olimpia lidera con Motagua; Real España los sigue

Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras está al rojo vivo y cada jornada sacude la pelea tanto por el liderato como por el no descenso.

En la parte alta, Olimpia se ha colocado como colíder con 35 puntos, igualando la línea de Motagua, que también suma 35 unidades. Los albos lograron este impulso tras vencer a Marathón con goles de Jerry Bengtson Michaell Chirinos.

Por su parte, Real España no se queda atrás y mete presión con 34 puntos, ubicándose en la tercera posición luego de su triunfo 2-0 sobre Platense. Los aurinegros, con anotaciones de David Sayago y Darixon Vuelto, mantienen vivas sus aspiraciones de cerrar en la cima.

En la zona media, Olancho FC (30) y Marathón (27) siguen en puestos de liguilla, mientras que la pelea se vuelve más cerrada en la parte baja.

Ahí es donde la tensión aumenta. Victoria dio un golpe importante al vencer como visitante a Juticalpa FC. Los canecheros se habían adelantado con Kelvin Matute al 52’, pero la “Jaiba Brava” reaccionó de inmediato: Avner Portillo empató al 54’ y Bryan Chávez firmó la remontada al 65’.

Con este resultado, Victoria se mantiene en la décima posición con 16 puntos en el Clausura, pero lo más importante es que en la tabla acumulada llega a 30 unidades, quedando a solo un punto de Choloma en la lucha por evitar el descenso. Juticalpa, en cambio, cae al último lugar del torneo con 15 puntos.

La jornada continúa este jueves con partidos clave. Motagua tendrá la oportunidad de recuperar el liderato en solitario si vence a Olancho FC, mientras que Lobos UPNFM se enfrentará a Génesis PN en otro duelo directo por liguilla.

Tabla de posiciones Liga Nacional

Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Olimpia lidera con Motagua; Real España los sigue

Artículo anterior
Gobierno de Honduras anunció un reajuste salarial dirigido al gremio docente.
Artículo siguiente
Trump pide a la FIFA sustituir a Irán en el Mundial 2026 por una histórica selección.
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Honduras
Animal PoliticoRedacción Gerencial -

Estrategia de Seguridad se enfoca en desmantelar el poder económico del crimen organizado en Honduras

Tegucigalpa, Honduras — 23 de abril de 2026 La lucha contra la criminalidad en Honduras entra en una nueva fase....
- Advertisement -spot_img

Más Noticias

- Advertisement -spot_img

Conectados

Recibe en tu correo

- Advertisement -spot_img

© El Periódico | Todos los Derechos Reservados