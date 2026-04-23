Gobierno de Honduras anunció un reajuste salarial dirigido al gremio docente.

Tegucigalpa, 23 de abril de 2026 — En una decisión que marca un punto de inflexión para el sector educativo, el Gobierno de Honduras anunció un amplio reajuste salarial dirigido al gremio docente, beneficiando a miles de maestros en todo el territorio nacional. La medida, confirmada por la Secretaría de Finanzas, busca no solo dignificar la labor educativa, sino también avanzar hacia un sistema más equitativo y competitivo.

El titular de la cartera financiera, Emilio Hércules, explicó que el incremento representa una inversión superior a los 3,196 millones de lempiras, aprobada en coordinación con el Ejecutivo y autoridades del sector educativo. Según el funcionario, este ajuste responde a una deuda histórica con el magisterio y constituye un paso decisivo hacia la transformación educativa del país.

“El reconocimiento al trabajo docente es fundamental para elevar la calidad educativa. Este incremento no es solo económico, sino también simbólico, pues reivindica la importancia del maestro en la construcción del futuro nacional”, expresó Hércules durante el anuncio oficial.

Incrementos diferenciados por nivel académico

El nuevo esquema salarial contempla aumentos escalonados, según la formación académica y el rol desempeñado por los educadores. Entre los ajustes más significativos destacan:

Docentes no egresados de escuelas normales: Su salario mensual pasará de 11,770 a 17,238 lempiras, reflejando un incremento de 5,538 lempiras.

Su salario mensual pasará de 11,770 a 17,238 lempiras, reflejando un incremento de 5,538 lempiras. Docentes egresados con título normalista: También recibirán un aumento de 5,538 lempiras, alcanzando los 17,238 lempiras mensuales.

También recibirán un aumento de 5,538 lempiras, alcanzando los 17,238 lempiras mensuales. Profesores con licenciatura: Obtendrán un ajuste de 3,938 lempiras, logrando una homologación salarial en el mismo rango de 17,238 lempiras.

Este proceso de homologación responde a la intención gubernamental de reducir brechas salariales dentro del sistema educativo y garantizar condiciones más justas entre profesionales con distintas trayectorias formativas.

Atención a sectores históricamente rezagados

El anuncio también incluyó mejoras para áreas tradicionalmente menos favorecidas. Los educadores de prebásica y coordinadoras de los centros comunitarios CCEPREB verán un aumento de 1,500 lempiras, elevando sus ingresos de 5,000 a 6,500 lempiras mensuales.

Por su parte, las voluntarias de estos centros comunitarios recibirán uno de los incrementos más notables: sus ingresos pasarán de 1,000 a 4,000 lempiras, lo que representa un ajuste de 3,000 lempiras. Esta medida ha sido interpretada como un reconocimiento al rol clave que desempeñan en la educación inicial, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Impacto esperado en el sistema educativo

Analistas del sector consideran que este ajuste podría traducirse en una mejora directa en la calidad educativa, al incentivar la permanencia de docentes en el sistema y elevar los niveles de motivación en las aulas. Asimismo, se espera que contribuya a reducir conflictos laborales y fortalecer la relación entre el Gobierno y el gremio magisterial.

El Ejecutivo ha reiterado que este incremento forma parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar el sistema educativo, que incluye inversiones en infraestructura, capacitación docente y actualización curricular.

Compromiso a largo plazo

Las autoridades subrayaron que el aumento salarial no será una medida aislada, sino el inicio de una política sostenida de apoyo al sector educativo. En ese sentido, el Gobierno reafirmó su disposición de continuar el diálogo con los docentes para avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo, eficiente y de calidad.

Con este anuncio, el país da un paso importante en la revalorización del magisterio, apostando por la educación como eje central del desarrollo nacional.