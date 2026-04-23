jueves, abril 23, 2026
type here...
Animal PoliticoDe interésEconomíaEducaciónHonduras
Updated:

Gobierno de Honduras anunció un reajuste salarial dirigido al gremio docente.

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
42
0
Leer más...
Redacción Gerencial
Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn

Ajuste histórico al magisterio: Ejecutivo fortalece ingresos docentes en Honduras

 

Artículo anterior
Microbusero enfrenta proceso judicial tras fatal atropello en carretera CA-5
Artículo siguiente
Así marcha la tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras.
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Honduras
Animal PoliticoRedacción Gerencial -

Estrategia de Seguridad se enfoca en desmantelar el poder económico del crimen organizado en Honduras

Tegucigalpa, Honduras — 23 de abril de 2026 La lucha contra la criminalidad en Honduras entra en una nueva fase....
- Advertisement -spot_img

Más Noticias

- Advertisement -spot_img

Conectados

Recibe en tu correo

- Advertisement -spot_img

© El Periódico | Todos los Derechos Reservados