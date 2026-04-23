De interésDeportesEl Mundo de AhoraNoticia internacional Updated: abril 23, 2026 Trump pide a la FIFA sustituir a Irán en el Mundial 2026 por una histórica selección. By Redacción Gerencial abril 23, 2026 35 0 Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Leer más... Animal PoliticoRedacción Gerencial - abril 23, 2026Estrategia de Seguridad se enfoca en desmantelar el poder económico del crimen organizado en Honduras De interésRedacción Gerencial - abril 23, 2026Así marcha la tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras. De interésRedacción Gerencial - abril 23, 2026Microbusero enfrenta proceso judicial tras fatal atropello en carretera CA-5 Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn Paolo Zampolli “Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. A tan solo 50 días del arranque de la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, una inesperada propuesta ha generado controversia en el ámbito deportivo y político internacional: la posible sustitución de Irán por Italia en la competición. La iniciativa fue presentada por el enviado especial estadounidense Paolo Zampolli, quien elevó una solicitud formal al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como al mandatario estadounidense Donald Trump, en su calidad de coanfitrión del torneo. Según reveló el diario británico Financial Times, la propuesta busca reincorporar a la selección italiana —ausente en esta edición— en reemplazo del combinado iraní. Zampolli, de origen italiano, fundamentó su petición en el peso histórico de la selección europea. Italia, conocida como la “Azzurri”, ha conquistado en cuatro ocasiones el título mundial, lo que, según el diplomático, la convierte en una candidata “natural” para formar parte del torneo más importante del fútbol internacional. “Confirmo que le he sugerido a Trump y a Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos”, declaró Zampolli en entrevista con el Financial Times. Además, subrayó que “con cuatro títulos, esta selección tiene la trayectoria necesaria para justificar su inclusión”. Sin embargo, detrás de la propuesta también subyacen motivaciones políticas. Fuentes cercanas al enviado especial señalan que la iniciativa podría estar vinculada a un intento de recomponer las tensas relaciones entre Washington y Roma. Dicho deterioro diplomático se habría intensificado tras recientes declaraciones de Trump sobre el papa León XIV y la postura adoptada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respecto al conflicto con Irán. Por su parte, la situación de la selección iraní añade una capa de complejidad al escenario. Autoridades de Teherán han expresado preocupaciones de seguridad tras los recientes bombardeos estadounidenses en territorio iraní, los cuales habrían causado la muerte del presidente del país y de decenas de altos funcionarios. En este contexto, consideran que no existen garantías suficientes para que jugadores y cuerpo técnico viajen a Estados Unidos. Aunque Trump ha manifestado públicamente que los deportistas iraníes serían “bienvenidos” en ciudades como Los Ángeles y Seattle —sedes de los primeros encuentros del equipo—, también reconoció que su presencia podría resultar “inapropiada y potencialmente peligrosa”. La FIFA no ha emitido hasta el momento una respuesta oficial a la propuesta, pero el debate ya ha encendido discusiones en distintos sectores: desde lo deportivo, por el precedente que implicaría alterar la clasificación de un Mundial a tan pocos días de su inicio, hasta lo político, por la evidente intersección entre decisiones geopolíticas y competiciones internacionales. Mientras tanto, aficionados, analistas y federaciones nacionales observan con atención el desarrollo de los acontecimientos. La posibilidad de ver a Italia regresar inesperadamente al escenario mundialista entusiasma a algunos, pero también plantea interrogantes sobre la equidad, las normas y la independencia del deporte frente a intereses externos. En un torneo que promete ser histórico por su formato trinacional, la polémica añade un elemento inesperado que podría redefinir no solo la lista de participantes, sino también el papel del fútbol como escenario de tensiones globales. “Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos”, declaró Paolo Zampolli al diario británico. «Con cuatro títulos, esta selección tiene la trayectoria necesaria para justificar su inclusión», añadió Zampolli al Financial Times. Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Artículo anteriorAsí marcha la tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras.Artículo siguienteEstrategia de Seguridad se enfoca en desmantelar el poder económico del crimen organizado en Honduras - Advertisement - - Advertisement - Honduras Animal PoliticoRedacción Gerencial - abril 23, 2026Estrategia de Seguridad se enfoca en desmantelar el poder económico del crimen organizado en HondurasTegucigalpa, Honduras — 23 de abril de 2026 La lucha contra la criminalidad en Honduras entra en una nueva fase.... De interés Así marcha la tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras. Redacción Gerencial - abril 23, 2026 Animal Politico Gobierno de Honduras anunció un reajuste salarial dirigido al gremio docente. 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