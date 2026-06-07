Prensa internacional analiza la derrota de Honduras y apunta a las jugadas decisivas

La derrota 2-0 de la Selección de Honduras frente a Argentina en el amistoso disputado en College Station, Texas, generó una ola de reacciones en medios deportivos y redes sociales, donde se evaluó el desempeño del conjunto dirigido por José Molina.

Diversos medios argentinos, entre ellos Diario Olé, TyC Sports y Fox Sports, calificaron como cómodo el triunfo de la actual campeona del mundo y destacaron que el equipo llega en buena forma a la Copa del Mundo 2026. Asimismo, parte de la atención se centró en la acción que derivó en el penal convertido por Lautaro Martínez, una decisión arbitral que provocó críticas y debate entre aficionados y periodistas deportivos.

Las publicaciones también hicieron referencia a un error protocolario durante la interpretación del himno argentino y al desempeño de la escuadra catracha, mientras que algunos analistas señalaron la jugada que terminó en la falta penal como uno de los momentos determinantes del encuentro.

Pese al resultado adverso, el proceso encabezado por José Molina recibió muestras de respaldo, destacando que el amistoso sirvió para seguir consolidando una base de jugadores de cara a futuros compromisos internacionales. El estratega había manifestado antes del partido que el objetivo era competir al máximo nivel y continuar fortaleciendo el proyecto deportivo de la selección nacional.