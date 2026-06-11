Casos de miasis por gusano barrenador continúan en ascenso

Según informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, durante la última semana epidemiológica se confirmaron siete nuevos casos. Las regiones con mayor incidencia continúan siendo el Distrito Central, Comayagua, Lempira y Yoro, donde se concentra la mayor cantidad de pacientes afectados.

Las autoridades indicaron que el número de fallecidos se mantiene en tres personas, entre ellas dos adultos mayores de Francisco Morazán y una mujer de 85 años procedente de Olancho, quienes presentaron complicaciones asociadas a la enfermedad.

La miasis es causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, que deposita sus huevos en heridas abiertas. Una vez que las larvas eclosionan, se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones graves que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes más vulnerables.

Ante el incremento sostenido de casos, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para mantener cubiertas las heridas, reforzar las medidas de higiene y eliminar focos que favorezcan la presencia de la mosca transmisora. Además, se impulsan acciones de vigilancia y educación comunitaria en las zonas más afectadas con el objetivo de frenar la propagación de la enfermedad.