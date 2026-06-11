MP ejecuta allanamientos simultáneos contra estructura criminal en Choloma

Como parte de la acción, las autoridades realizaron 13 allanamientos de morada de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad, contando con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Según informó el Ministerio Público, la investigación está relacionada con delitos de asociación para delinquir, tráfico de drogas, tráfico de armas, homicidios y casos de desaparición forzada de personas registrados en el corredor de Choloma.

Las diligencias investigativas ejecutadas por la ATIC permitieron identificar a varios integrantes de la estructura criminal, así como inmuebles que supuestamente eran utilizados para reuniones, planificación de actividades ilícitas y almacenamiento de recursos vinculados a sus operaciones.

Con base en las pruebas recabadas, las autoridades obtuvieron las respectivas órdenes judiciales para efectuar allanamientos e inspecciones en los inmuebles señalados.

El operativo también busca recolectar nuevas evidencias, identificar a otros miembros de la organización y debilitar su capacidad operativa, fortaleciendo así futuras acciones judiciales contra los responsables.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones contundentes contra estructuras criminales, maras y pandillas que afectan la seguridad y tranquilidad de la población hondureña.