Reformas recientes al marco laboral, la implementación del empleo parcial y el endurecimiento de la inspección laboral exigen que gerentes y administradores actualicen sus conocimientos con urgencia.

San Pedro Sula — Gestionar talento humano en Honduras ya no es lo que era hace cinco años. El marco legal laboral ha experimentado cambios significativos en materia de salario mínimo, nuevas modalidades contractuales y un reforzamiento en los mecanismos de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Sin embargo, muchas empresas aún operan con criterios desactualizados, lo que las expone a contingencias legales y financieras de consecuencias costosas. Conocer la legislación laboral Honduras 2026 ya no es una opción: es una obligación de gestión.

El empleo parcial: una figura nueva con riesgos mal calculados

Una de las modificaciones de mayor impacto reciente en el panorama laboral hondureño es la regulación del empleo parcial, una figura que permite contratar trabajadores por jornadas inferiores a la jornada ordinaria establecida en el Código del Trabajo.

Su incorporación al mercado laboral hondureño responde a una realidad económica concreta: empresas que necesitan cubrir turnos reducidos, servicios estacionales o funciones especializadas de pocas horas semanales. Sin embargo, su aplicación incorrecta genera más problemas de los que resuelve.

Los errores más frecuentes ocurren en el cálculo proporcional de prestaciones — décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones —, en la determinación del salario base para efectos del IHSS y el RAP, y en la redacción misma del contrato, que debe especificar con precisión la jornada pactada para evitar que el trabajador reclame una jornada completa ante el MTSS o los tribunales laborales.

Una contingencia laboral derivada de un contrato de empleo parcial mal estructurado puede representar para la empresa el pago retroactivo de prestaciones, intereses y costas judiciales que fácilmente triplican el costo original del puesto.

Salario mínimo 2026: el error que más multas genera

La actualización del salario mínimo es, estadísticamente, la infracción laboral más detectada por las inspecciones del MTSS en Honduras. El salario mínimo se revisa con periodicidad y no es uniforme: varía según el sector económico de la empresa y su tamaño, lo que genera una matriz de valores que no siempre es de dominio común entre los responsables de nómina.

No aplicarlo correctamente desde el primer mes del ejercicio representa una infracción inmediata. A diferencia de otras obligaciones laborales que se verifican al cierre del año o ante una demanda, el incumplimiento del salario mínimo es detectable en cualquier inspección de rutina, sin necesidad de una denuncia previa del trabajador.

El riesgo no es solo la multa administrativa. Si un trabajador devengó un salario inferior al mínimo legal durante meses, la empresa deberá cubrir la diferencia con carácter retroactivo, más los efectos que esa base salarial incorrecta tuvo sobre el cálculo de sus prestaciones sociales.

¿Te interesa actualizarte? No te pierdas nuestra categoría De interés.

Inspección laboral: qué revisa el MTSS y qué encuentran

Las inspecciones laborales del MTSS se han vuelto más sistemáticas y documentadas. Los inspectores verifican un conjunto de obligaciones formales cuya ausencia genera sanciones graduales: desde amonestaciones escritas y multas económicas hasta la suspensión temporal de operaciones en casos de reincidencia o infracción grave.

Entre los elementos que el MTSS revisa con mayor frecuencia se encuentran los contratos de trabajo escritos y firmados, las planillas actualizadas con los salarios correctos, los registros de jornada laboral, las constancias de pago del IHSS y RAP, la evidencia del pago oportuno del décimo tercer y décimo cuarto mes, y la existencia de reglamento interno de trabajo debidamente aprobado.

Una empresa con documentación laboral ordenada no solo enfrenta las inspecciones con tranquilidad: también reduce su exposición ante demandas de exempleados, ya que cuenta con los respaldos necesarios para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones.

Prevención de riesgos: la contingencia que nadie registra en libros

Las reformas laborales aplicadas a las empresas también tocan un área históricamente descuidada en el sector privado hondureño: la prevención de riesgos laborales. La responsabilidad del empleador ante accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ha cobrado mayor relevancia tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.

El Código del Trabajo y la normativa del IHSS establecen obligaciones concretas en materia de seguridad ocupacional: programas de prevención, señalización, equipo de protección personal y registro de incidentes, entre otros. Su incumplimiento no solo expone a la empresa ante el MTSS, sino que abre la puerta a demandas civiles por daños y perjuicios cuya cuantía puede ser significativamente mayor que cualquier multa administrativa.

Desde la perspectiva financiera, estas contingencias no reconocidas constituyen pasivos ocultos que solo se hacen visibles cuando ya es demasiado tarde para gestionarlos preventivamente.

Actualización legal como decisión estratégica, no reactiva

Para los profesionales responsables de la gestión del talento humano en Honduras — gerentes generales, jefes de recursos humanos, administradores, contadores y asesores legales — mantenerse al día con la legislación laboral vigente ya no es una ventaja competitiva: es una condición mínima para operar sin riesgos.

La diferencia entre una empresa que gestiona sus obligaciones laborales con criterio técnico actualizado y una que improvisa en cada situación no se mide solo en multas evitadas. Se mide en la calidad de sus contratos, en la solidez de su planilla, en la confianza de sus colaboradores y en su capacidad para tomar decisiones de personal con respaldo jurídico real.

High Potential Business School ofrece herramientas para enfrentar este panorama

Con ese propósito, High Potential Business School desarrolló el Seminario Ejecutivo: Actualización Laboral 2026, una jornada presencial diseñada para abordar con profundidad técnica y jurídica los cambios más relevantes del entorno laboral hondureño.

El programa cubre temas de aplicación inmediata: empleo parcial y sus implicaciones legales, inspección laboral y cumplimiento normativo, actualización del salario mínimo por sector, reformas laborales recientes, prevención de riesgos y contingencias, y análisis de casos prácticos extraídos del contexto empresarial hondureño.

Está dirigido a gerentes, jefes de recursos humanos, administradores, asesores legales, contadores y cualquier profesional con responsabilidad sobre la gestión del talento humano en su organización.

El seminario se llevará a cabo el viernes 19 de junio, en un horario de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. Para información sobre inscripciones, los interesados pueden consultar directamente con High Potential Business School a través de sus canales oficiales o escribiendo al contacto de ventas por WhatsApp al +504 3233-9131.